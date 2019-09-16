Жалоба физического лица на действия организатора торгов по реализации арестованного имущества – ООО ТД «Интернейшнл» признана необоснованной

Комиссией Владимирского УФАС России рассмотрена жалоба физического лица на действия организатора торгов ООО ТД «Интернейшнл» по реализации арестованного имущества по извещению (предмет торгов: земельный участок, кадастровый номер 33:18:000529:45, площадь 1441,5 кв. м, индивидуальное жилищное строительство и жилой дом с мансардой и постройками общей площадью 183,3 кв. м, кадастровый номер 33:18:000523:111), в соответствии с процедурой, установленной статьей 18.1 Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

По итогам рассмотрения дела жалоба физического лица признана необоснованной.