Жалоба АО «ЭР-Телеком Холдинг» признана обоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу АО «ЭР-Телеком Холдинг» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на право заключить государственный контракт казенного учреждения на закупку технических средств автоматической фото-видеофиксации для нужд Государственного казенного учреждения Владимирской области «Центр безопасности дорожного движения Владимирской области».

Заявитель в своей жалобе указал, что аукционная комиссия неправомерно признала его заявку несоответствующей требованиям аукционной документации.

Комиссия Владимирского УФАС России установила, что аукционная комиссия, действуя в пределах своих полномочий в рамках статьи 69 Закона о контрактной системе в сфере закупок, а именно проверяя вторые части заявок на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе, неправомерно приняла решение о несоответствии заявки АО «ЭР-Телеком Холдинг» на участие в электронном аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, по основаниям указанным в протоколе подведения итогов электронного аукциона.

На основании выше установленного, Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок признала жалобу АО «ЭР-Телеком Холдинг» обоснованной.

В силу изложенного, в отношении аукционной комиссии, оператора электронной торговой площадки выдано предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.