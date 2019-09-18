Зелёную зону у парка «Дружба» одобрили к застройке

Поля бывшего совхоза «Вышка» во Владимире будут застроены жилыми домами. Высотки вырастут на площади 8 гектаров. Соответствующие поправки в генплан развития Владимира одобрили депутаты на профильном градостроительном комитете. Обсуждение освоения территории в районе лугопарка «Дружба» проходило бурно, со словесными перепалками. Часть депутатов стала на сторону инвестора, выкупившего земли совхоза и готовящегося их застроить. Часть склонялась к позиции инициативной группы защитников лугопарка. Победили первые.

Инициативная группа настаивала на том, что бывшие совхозные поля – это продолжение парка. Тысячи жителей Владимира, особенно юго-западной части города, ассоциируют их именно с парковой территорией, зелёной зоной, «лёгкими» областного центра. Последние 20 лет эти земли так и используются. Аргументы экозащитников не убедили обычно молчаливого депутата Василия Перцова. Тот уверен, что поля — не более чем земля, заросшая бурьяном:

Василий Перцов, депутат Совета народных депутатов г. Владимира:

Это поле, поросшее бурьяном, никакой не лугопарк. Просто мусор, брошенные кострища.

Ни одного деревца застройщик не предполагает здесь вырубить. Их просто там нет.

Спор об этом пятнышке, которое с галерки и не видно. За что вы боретесь? Надо поддержать генплан.

Эмоциональное выступление депутата горсовета сопровождалось такими словами как «бред», «безобразие» и «неразумно». Стоит отметить, что депутат Василий Перцов возглавляет одну из владимирских строительных компаний. Та возвела не одну высотку в юго-западном районе. Прежде в горсовете ни на комитетах, ни на сессиях яркими выступлениями он не отметился.

Депутаты поддержали застройку земель у парка «Дружба»

Вопрос полей у парка серьёзно взволновал ещё одного традиционно немногословного депутата Тараса Лаукарта. На тираду его подвигла новость о расширении границ парковой зоны лесопарка «Дружба». Об этом сообщила начальник дирекции особо охраняемой территории Владимирской области Ольга Канищева. На землях сельхозугодий можно только выращивать полезные культуры, не более того. Ни о какой жилой застройке речи вести нельзя.

Тарас Лаукарт, депутат горсовета:

На сегодняшний день инвестор приобрел эту землю с целью какого-то развития. Я считаю, что его, как минимум, нужно выслушать.

Если мы меняем функционал этой земли, то предоставить ему альтернативные земли, чтобы он мог воплотить свой инвестпроект.

А получается так: у нас денег в бюджете нет, но развиваться мы никому не дадим. Потому что здесь сегодня луг.

Его нужно привезти в порядок, чтобы жители могли там отдыхать. Но почему до сих пор этого не сделано?

В черте Владимира других свободных 8 гектар в качестве «альтернативы инвестору», видимо, не нашлось. Поскольку никаких возможностей обмена в администрации города с застройщиком не обсуждалось. А вот по расширению границ лугопарка уже собран пакет документов. Его обсудили и поддержали на региональном уровне. Но это не убедило того же Василия Перцова. Тот заявил, что земли сельхозугодий переводятся в земли, предназначенные под застройку «на раз-два». Коллеги-депутаты с его позицией согласились.

Депутаты проголосовали за все утвержденные мэрией поправки в генплан развития Владимира до 2037 года.

Ранее «Призыв» сообщал, что жители Владимира очень активно вносили свои предложения по поводу изменений в генплан. Сотни писем и обращений получили местные власти. Своё отражение в генплане нашли лишь единицы предложений.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыв»