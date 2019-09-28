Зеленую зону предлагают застроить ради туалетов

Общественно-деловой центр хотят построить в парке, который пока еще представляет собой заброшенные сады напротив администрации Владимирской области. По версии чиновников мэрии, здание необходимо для работы… крытых туалетов. Чтобы отдыхающим в парке было комфортно справлять нужду, потребовалось 4 гектара зеленых насаждений отвести под застройку. Депутаты горсовета поддержали эту идею, причем некоторые в довольно эмоциональной форме.

Дмитрий Осипов, депутат горсовета

Обсуждение этого проекта было в 2010 году, девять лет прошло. Я многодетный отец, у меня пятеро детей. Дети выросли, в институт пошли.

Я за что говорю? Вот мы обсуждаем. Жители города уже смеяться над нами будут. То одни изменения, то другие. Когда мы это сделаем?

Мы что недоразвитые какие-то? Давайте утвердим и все силы бросим на реализацию проекта. Парк «Добросельский» еще у нас есть.

Действительно, за эти годы планы обустройства территории напротив «Белого дома» менялись многократно, но дело не сдвинулось ни на шаг. Существенные коррективы в облик парка внесли волонтеры, которые вывезли с территории мусор, поставили лавочки и урны и проводят там тематические выходные.

Мероприятия в парке, организованные волонтерами, посетили сотни человек.

Главный архитектор города подчеркнул, что в парке должно быть место притяжения для привлечения людей. Но им, по мнению Андрея Быкова, может стать исключительно здание с кафе, туалетами и парковками. У общественников другое мнение. И даже есть показательный пример, как благие намерения оборачиваются застройкой. В свое время на улице Мира, в районе Козьего парка собирались возвести спорткомплекс и экспоцентр, а в итоге вырос жилой квартал «Парк Университет», который никак не назовешь местом для прогулок.

Полина Артюх, волонтер и модератор группы «Зеленый Владимир»

Парковки и туалеты предусмотрены и рекреационной зоной. Для того, чтобы их сделать в парке, совершенно необязательно 4 гектара переводить в общественно-деловую зону.

Все это предусмотрено строительными правилами и нормами и для зеленой зоны. И кафе летние возможны.

Достаточно лотков передвижных, например, с мороженым.

Это предложение было высказано в ходе обсуждения генплана развития Владимира до 2037 года на сессии горсовета. Оно вызвало неожиданную и довольно странную реакцию у некоторых депутатов. Дмитрий Чижов, Дмитрий Осипов, Дмитрий Павлов, Ирина Машковцева и Николай Толбухин посмеялись над идеей поставить мобильные туалеты и торговые палатки, оставив зеленую зону нетронутой. Более того, прозвучало из уст депутатов слово «колхоз». Любопытно, что ни один сквер или центральные площади, благоустроенные на бюджетные средства, не удостоились такого наименования. Хотя туалеты везде либо переносные, либо вообще отсутствуют, повсюду стоят лотки с вареной кукурузой и мороженым.

По окончании дискуссии никакого решения не приняли. Все, депутаты и чиновники, понимают, что в обозримом будущем миллиард рублей на парк им вряд ли выделят. А значит, скорее всего, территорией напротив «Белого дома» будут по-прежнему заниматься только волонтеры.

Как «Призыв» сообщал ранее, проект благоустройства парка «Добросельский» разработан в этом году. Сумма работ оценена почти в 700 миллионов рублей. Срок начала работ не определен.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыв»