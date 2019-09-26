«Зебру» со светофором на трассе у Ставрово вернули

Федеральные дорожники открыли для пешеходов перекресток на М-7 «Волга» в районе поворота на Ставрово. По просьбам жителей трех деревень, которые после установки барьеров оказались отрезанными от Владимира, вернули «зебру». Удалили часть барьерного ограждения, который перекрывал встречные потоки транспорта, заново нанесли разметку и включили светофор. И все это в один день.

— К нашим деревням не ездят автобусы. Мы добираемся из Владимира до дома на проходящих маршрутах, которые ездят до Лакинска, Собинки, Ставрово. Выходим на одной стороне, а перейти надо на другую. Через барьер и без светофора прыгать невозможно. Сейчас все вернули, но, говорят, временно, — рассказывает жительница деревни Хрястово Валентина.

С 24 сентября перекресток на федеральной трассе в районе Ставрово закрыт.

Левые повороты и развороты запрещены. Водителей отправляют на новые развязки, выстроенные в этом и прошлом году. Километраж лишний есть, зато маневры безопасные. Федеральные дорожники ведут планомерную работу по отмене левых поворотов и светофоров. Все для транзитного непрерывного движения потока. Заботы о жителях, чьи деревни находятся за километр от трассы, по словам дорожников, не входят в их полномочия.

Алексей Борисов, и.о. начальника Упрдор «Москва — Нижний Новгород»:

Непосредственно региональные власти должны сформировать полный маршрут для жителей. Они об этом проинформированы.

Работу должны выстроить. Мы, чтобы не допустить социального взрыва, доработаем участок, поставим остановки, еще раз проинформируем власти, сделаем график.

К 2020 году мы полностью уберем все левые повороты, светофорные объекты. Разделим пешеходов и транспортные средства в разных уровнях.

Доставим 12 переходов и 4 отнесенных левых поворота. И решим проблему наших пробок. Сами знаете, какие затруднения бывают. Причины — в том числе и остановки.

Надземный пешеходный переход для жителей трех деревень Собинского района обещали поставить в течение трех недель. Светофор на месте поворота в Ставрово позже уберут.

Как «Призыв» сообщал ранее, федеральные дорожники приступили к строительству развязки в Вязниках. Будут введены ограничения движения транспорта.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»