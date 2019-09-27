Зажигательный Versus и еще семь идей на выходные

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Рок-фестиваль Versus 16+
Во Владимире состоится первый межрегиональный фестиваль Versus. В нём примут участие очень разные, но одинаково яркие команды отечественной рок-сцены: Absent Sunday (Москва), Bosphorus Night (Владимир), Take Me Far Away (Санкт-Петербург), Perfect Crime (Москва), Ragged Jeans (Муром), Enine (Владимир), DFMA (Москва).
Концепция фестиваля необычна: на одной сцене выступят группы, играющие в двух диаметрально противоположных направлениях рок-музыки — прогрессивный рок и хард-н-хэви. Слушателям предстоит выбрать, что им ближе: мелодичные баллады и рок-боевики, от которых на машинах срабатывает сигнализация, или затейливые ритмы на 7/8 и 25-минутные эпические полотна.
Versus — это музыкальный коктейль, в котором каждый сможет найти себе что-то по вкусу. Хедлайнер фестиваля – легенда российского хард-н-хэви Arida Vortex (Москва).
Областной дом работников искусств: Владимир, ул. Гоголя, 2
28 и 29 сентября в 19.00
Цена билета – 300 руб. за один день
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День Никиты Гусятника 0+
Корни праздника уходят во времена раннего средневековья, когда жители Мещёры отмечали осенние праздники сбора урожая, собирали с огородов репу, делали из неё квас, хмельные напитки и забивали гусей на зиму. Каждая семья готовила в этот день жареного гуся: на счастье, на удачу. С приходом христианства в Мещерские края поменялся и уклад жизни. В частности, у каждого традиционного праздника появился свой святой покровитель. К примеру, у последнего огородного праздника, когда забивали гусей и снимали репу, — Святой Великомученик Никита, которого в народе прозвали Гусятником. Отсюда и название праздника, который пройдет 28 сентября в городе Гусь-Хрустальном.
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«Владимир на Клязьме. Новое жильё» 12+
В Информационном центре атомной энергии пройдёт презентация городского исследования по жилым районам Владимира. Студенты из архитектурных вузов разных регионов России представят проекты реновации ветхого жилья в рамках архитектурных практик летней школы «Точка роста», расскажут, какими принципами они руководствовались и благодаря чему достигается новое качество среды.
Предпроектное исследование уникальной традиционной жилой архитектуры важно для сохранения идентичности архитектуры города. Студенты изучили участки, фиксировали мельчайшие детали, делая тщательные замеры линейками, опрашивали местных жителей, делали зарисовки, максимально погрузившись в атмосферу города. Работа с социологами и взаимодействие с местными жителями должны отвечать на запросы людей и решать социальные задачи.
ИЦАЭ: Владимир, Октябрьский пр-кт, 3 (вход со двора через шлагбаум, серая дверь с двумя ступеньками, домофон 10)
28 сентября в 12.00
Вход свободный
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«Владимир по линеечке. Владимирская ВДНХ» 6+
Бывали ли вы на владимирской ВДНХ? Нет? Тогда срочно откладывайте все дела и бегите на эту экскурсию! Интересная история, новые факты и инженерный взгляд на старый парк вам обеспечены.
Главный вход Центрального парка г. Владимира
28 сентября в 12.00
Участие свободное и бесплатное
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«Ах, какие детки!» 0+
В Доброграде состоится открытый концерт коллективов детского творчества города Коврова. Вас ждет по-семейному доброе и светлое событие, которое раскроет публике огромный потенциал пока еще маленьких, но невероятно одаренных ребят. Для вас — танцевальные и песенные номера, подготовленные воспитанниками ДК им. Ленина, ДК «Современник», ДЮЦ «Гелиос», ДК «Родничок», Ковровской детской музыкальной школы № 1 и другие приятные встречи.
Приходите поддержать юные таланты, ведь, возможно, вы станете свидетелем первого выступления будущего гения сцены! На время концерта парковка автомобилей для гостей бесплатная.
Доброград, Спортивный комплекс «Гранд Арена»
28 сентября в 14.00
Вход свободный
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Арт-фестиваль «А что я могу? А что я умею?» 0+
В ART HALL (бывшем ДК «ТОЧМАШ») пройдет масштабный общегородской день открытых дверей. Максимальное количество танцевальных, вокальных, театральных, развивающих и творческих студий и школ города соберутся под одной крышей! Гостей ждет яркая и насыщенная развлекательная анимационная и интерактивная программа. Мастер-классы в режиме нон-стоп по всем творческим направлениям и стилям пройдут для детей от 3 и до 16 лет.
ART HALL: ул. Северная, 2а
29 сентября в 12.00
Вход свободный
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Экскурсии от местных для местных
«Предприниматели. Спецтранс» (16+). Задумываетесь о своём экологическом следе? С грустью смотрите ролики про чаек и черепах из мирового океана? Следите за событиями в Шиесе и Александрове? Топите за раздельный сбор? Вы — наши люди, и вам стоит здесь побывать. Посмотрите, как горы пластика превращаются в тротуарную плитку и что происходит с другими отходами.
Место встречи узнавайте у экскурсовода
28 сентября в 10.00
Цена – 20 руб.
«Марьинка: история одного микрорайона» (12+). Деревня, давшая неофициальное название целому району города Владимира. Там нет официальных памятников истории и архитектуры, тем не менее история Марьинки ого-го какая древняя и очень причудливая. А современная частная застройка поражает воображение – там есть все: от дворцов до «скворечников», сооруженных из подножного материала. Приглашаю прогуляться и увидеть это все собственными глазами! Тем более что каждый сезон Марьинка хороша по-своему.
Место встречи узнавайте у экскурсовода
29 сентября в 15.00
Цена – 50 руб.
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Бесплатный кинопоказ
Традиционно насыщенные киновыходные предлагает бесплатный кинотеатр «Милосердие и порядок» (расписание действительно оба дня):
10.30 — анимационный фильм «Жил-был кот» (6+). История о том, как черный котенок по имени Рудольф находит верного друга и наставника.
13.30 — семейная комедия «Гибби» (6+). Фильм о девочке Кэтти, которой поручили позаботиться о маленькой обезьянке.
16.00 — приключенческий фильм «Приключения Реми» (6+). История о мальчике Реми, который путешествует по Франции в компании уличного музыканта, обезьянки и цирковой собаки.
18.30 — драма «За мечтой» (12+). Фильм рассказывает о юной певице Вайолет (Эль Фаннинг), мечтающей о славе.
«Милосердие и порядок»: Владимир, ул. Добросельская, 2г
28 и 29 сентября в 10.30, 13.30, 16.00, 18.30
Вход свободный
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: vk.com/versus_festival
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