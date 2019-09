Зажигательный Versus и еще семь идей на выходные

Во Владимире состоится первый межрегиональный фестиваль Versus. В нём примут участие очень разные, но одинаково яркие команды отечественной рок-сцены: Absent Sunday (Москва), Bosphorus Night (Владимир), Take Me Far Away (Санкт-Петербург), Perfect Crime (Москва), Ragged Jeans (Муром), Enine (Владимир), DFMA (Москва).

Концепция фестиваля необычна: на одной сцене выступят группы, играющие в двух диаметрально противоположных направлениях рок-музыки — прогрессивный рок и хард-н-хэви. Слушателям предстоит выбрать, что им ближе: мелодичные баллады и рок-боевики, от которых на машинах срабатывает сигнализация, или затейливые ритмы на 7/8 и 25-минутные эпические полотна.

Versus — это музыкальный коктейль, в котором каждый сможет найти себе что-то по вкусу. Хедлайнер фестиваля – легенда российского хард-н-хэви Arida Vortex (Москва).

Областной дом работников искусств: Владимир, ул. Гоголя, 2

28 и 29 сентября в 19.00

Цена билета – 300 руб. за один день