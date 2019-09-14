Зараженные хризантемы обнаружили во Владимире

Сотрудники Россельхознадзора уничтожили партию из 18 горшечных хризантем, привезенных из Нидерландов. Цветы были обнаружены в комбинате «Тепличный». Специалисты нашли в растениях западный цветочный (калифорнийский) трипс. Это карантинный вредитель овощных культур и цветочно-декоративных растений. Помимо прямых повреждений он наносит вред растениям в качестве переносчика опасных вирусных заболеваний.

Вредитель потенциально опасен, в том числе для тепличных хозяйств.

— В соответствии с действующим фитосанитарным законодательством партия уничтожена путем сжигания, — уточнили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал, что 1314 килограммов свежих фруктов были уничтожены на мусорном полигоне. Под гусеницы трактора пошли нектарины, белый и красный виноград. Запрещенную к ввозу продукцию обнаружили на складе во Владимире.

Ольга Ефремова

Фото: gorodglazov.com