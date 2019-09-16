За размещение ненадлежащей рекламы ООО «Агрострой плюс» выдано предупреждение

Заместитель руководителя Владимирского УФАС России рассмотрела дело об административном правонарушении, возбужденное в отношении ООО «Агрострой плюс» по признакам правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях (далее — КоАП РФ).

Поводом к возбуждению дела явилось направленное в адрес Владимирского УФАС России постановление прокурора Муромской городской прокуратуры о возбуждении производства об административном правонарушении от 15.08.2019г. в отношении ООО «Агрострой плюс».

Нарушение законодательства о рекламе выразилось в размещении ООО «Агрострой плюс» рекламы на новостном портале «Муром24.рф» следующего содержания «ЖК «Лесной парк» — для комфортной жизни», содержащей нарушение требований п. 2 ч. 3 ст. 5 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе».

Рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, заместитель руководителя Владимирского УФАС России признала ООО «Агрострой плюс» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ и привлекла Общество, в соответствии с п. 1 ст. 4.1.1 КоАП РФ, к административной ответственности за нарушение рекламного законодательства Российской Федерации в виде предупреждения.