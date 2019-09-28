За курение на балконе будут штрафовать

За курение на балконе можно заплатить штраф от трех до пяти тысяч рублей. Однако материальная ответственность грозит не всем курильщикам. Расстаться с деньгами придется, если непогашенная сигарета приведет к возгоранию. Тогда человека привлекут к административной ответственности. В остальном, считают юристы, дымить на лоджии можно, но осторожно.

Все дело в том, что утвержденные правительством правила противопожарного режима запрещают пользоваться открытым огнем на балконах и лоджиях квартир. При этом, по мнению целого ряда специалистов, термин этот четко не определен. А поэтому отнести к «открытому огню» зажженную сигареты или спичку, однозначно нельзя. А значит вряд ли человека получится оштрафовать, если он просто закурит на балконе.

Другое дело — материальная ответственность за возгорание. По данным МЧС, причина более половины пожаров на балконах жилых домов — неосторожность при курении. Тлеющий бычок спровоцировал ЧП на улице Белоконской во Владимире год назад. Непотушенная сигарета попала на балкон третьего этажа, скорее всего, сверху. Предполагается, что окурок выбросили соседи. Благо жители квартиры были дома и смогли самостоятельно справиться с огнем.

Курильщики могут заплатить от 2000 до 5 000 рублей.

— Действительно бывает, что непогашенная сигарета провоцирует серьезный пожар, — пояснили «Призыву» в пресс-службе управления МЧС по Владимирской области. — Окурок залетает на незастекленный балкон, который обит легковоспламеняющимися материалами. Вот вам и пожар. А сколько на балконах хранится вещей. Люди сушат белье. Все это может вспыхнуть в один момент.

Специалисты говорят, примерно 15% пожаров в многоквартирных домах Владимирской области начинается с балконов. В апреле прошлого года на улице Фатьянова в областном центре вспыхнула лоджия на втором этаже.

По данным регионального управления здравоохранения, сегодня во Владимирской области курит примерно каждый пятый житель. Большинство проживает в многоквартирных домах. Выходя вечером на балкон, теперь стоит задуматься, что непотушенная сигарета может не только спровоцировать пожар, но и довести до административной ответственности.

Ранее «Призыв» сообщал о гибели на пожаре 39-летнего жителя Камешково. Тело мужчины обнаружили пожарные после ликвидации возгорания. По данным следствия, погибший злоупотреблял спиртным и курил в состоянии алкогольного опьянения.

Полина Тарбеева

Фото: inbalashikha.ru