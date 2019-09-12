Высокий класс пожарной опасности установлен во Владимирской области

Высокий 4-й класс пожарной опасности установлен с сегодняшнего дня во Владимирской области. Причины – сухая и жаркая погода, которая установилась на территории региона. До 14 сентября сохраняется риск возгорания травы, торфяников и лесных массивов, а также легковоспламеняющихся материалов.

Спасатели напоминают жителям региона, что в этот период запрещены разведения костров и палы сухой растительности. Не стоит пренебрегать также правилами пожарной безопасности на садовых и дачных участках.

Возгорания может спровоцировать сухая и жаркая погода.

— При обнаружении очага природного пожара следует звонить на телефоны: прямой линии лесной охраны — 8 (800) 100 94 00, или телефоны МЧС России «01» (с городского), «101» (с мобильного), или на единый номер вызова экстренных служб «112», — уточняют в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области.

Напомнившее о себе лето задержится во Владимирской области до конца недели. Сегодня в дневные часы воздух прогреется до +25 градусов. Дождей не прогнозируется.

Ранее «Призыв» сообщал, что к выходным похолодает. Температура начнет понижаться в субботу.

Ольга Ефремова

Фото: vyatka-grad.ru