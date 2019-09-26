Вторую волну бабьего лета обещают владимирцам московские синоптики

Жители Владимирской области рано достали зимнюю одежду и приготовились к холодам. Тепло в регион ещё нагрянет, ответственно заявили ведущие синоптики России. Специалисты приехали в Суздальский район, чтобы презентовать современный метеорадиолактор. Его установили в селе Старый двор. На церемонии открытия метеорологи пообещали, что в октябре регион накроет вторая волна бабьего лета.

Александр Мельничук — и.о. руководителя Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды:

Теплеть начнет уже в эти выходные, октябрь по прогнозу гидрометцентра должен быть теплее климатической нормы до 10 градусов.

Если климатическая норма плюс 10, еще плюс 10, получается плюс 20.

Несмотря на оптимистичный прогноз дневных температур, ночи будут холодными, предрекают столичные специалисты. Более точный прогноз в режиме реального времени сотрудники владимирского филиала управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды теперь будут получать с помощью нового радиолокатора.

Локатор покрывает площадь в 250 километров. Он обновляет данные каждые 10 минут.

Каждые 10 минут локатор проводит цикл обзора.

При этом антенна, которая стоит наверху, на 30-метровой башне, вращается по азимуту и переставляется по нескольким углам, тем самым обеспечивая полный обзор верхней полусферы.

Из этого получаются конические сечения, которые собираются на компьютере.

Данные обрабатываются. И из этого мы получаем карту интенсивности осадков.

Мы видим сейчас, что облачности, из которой выпадают осадки, над нами нет.

Где желтые пятнышки, там идут осадки, но они слабые. Это слабый дождь.

Внешне локатор напоминает космический объект и хорошо заметен издалека. Но чтобы ни у кого не было даже соблазна забраться на установку, её обнесли забором с колючей проволокой.

Конструкция, установленная на Суздальской земле, стала 32-ой в стране. В планах построить 140 погодных установок по всей Росси. Цена вопроса — почти 100 миллионов рублей за каждую. Удовольствие недешевое, зато с реализацией проекта прогноз погоды во Владимирской области будет совпадать с фактическим состоянием окружающей среды.

Наталья Радькова, заместитель руководителя Росгидромета:

Он уже работает, он проходит адаптацию.

Поэтому я считаю, что он уже в рабочем состоянии.

Он передан в эксплуатацию владимирскому филиалу «Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Благодарность правительству Владимирской области, что было выделено такое прекрасное место, которое дает такую гигантскую возможность.

По словам специалистов, новый локатор абсолютно безопасен для жителей села.

Ранее «Призыв» сообщал, что предстоящая зима во Владимирской области не должна быть суровой. В центре России температурный фон будет соответствовать климатическим показателям или незначительно превышать их. Такой прогноз сделал Гидрометцентр.

Полина Тарбеева

Фото и видео «Призыва»