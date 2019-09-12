Врачи спасли пациента от ампутации ног

Специалисты отделения сосудистой хирургии и рентгенэндоваскулярные хирурги Областной клинической больницы спасли ноги 67-летнему жителю одного из районов Владимирской области. Когда мужчина обратился за медпомощью, ситуация была критической. Были закупорены сосуды, которые мешали нормальному кровообращению. Его мучили сильнейшие боли. Пациент не мог самостоятельно передвигаться. Ему грозила ампутация обеих ног, но ее организм мог не выдержать. В прошлом году пенсионер перенес инсульт.

Спасти ноги мужчине помогли современные методики лечения.

Так, специалисты приняли решение сначала оперировать левую ногу с применением баллонной ангиопластики сосудов.

— Данный метод предполагает введение в пораженный сосуд катетера с баллоном с последующим его раздуванием. Таким образом, восстанавливается просвет сосуда и нормальный кровоток, — уточняет пресс-служба облздрава.

Операция прошла успешно, и левая нога была спасена. Через несколько дней сосудистые хирурги выполнили реконструктивную операцию на правой ноге, проведя шунтирование пораженных сосудов. Операция длилась два часа, и в результате кровоток в правой конечности был также полностью восстановлен.

Операции прошли под руководством заведующего отделением сосудистой хирургии, врача-ангиохирурга высшей квалификационной категории Александра Молькова с участием бригады рентгенэндоваскулярных хирургов регионального сосудистого центра Областной клинической больницы.

Мужчину выписали из больницы.

Известно, что сейчас пациент чувствует себя хорошо, мужчина выписан домой. Боли ушли, и опасность ампутации нижних конечностей миновала.

Ранее «Призыв» сообщал, что врачи Областной клинической больницы спасли пациентку с тяжелой формой пневмонии. Заболевание развилось у девушки на фоне перенесенного гриппа.

Ольга Ефремова

Фото: med-heal.ru