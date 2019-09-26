Воздвижение Креста Господня: история, традиции и приметы

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Большой православный и народный праздник
В пятницу, 27 сентября, верующие отмечают Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня — один из 12 главных праздников православной церкви. Установлен он в честь обретения в 326 году распятия, на котором умер Иисус Христос. Воздвижением этот праздник называют потому, что и при обретении, и при возвращении крест трижды воздвигали, чтобы все могли его увидеть. В народной традиции этот день связан с окончанием уборки урожая, подготовкой к зиме и осенним равноденствием.
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История обретения
После распятия, погребения, воскресения и вознесения Иисуса Христа крест, ставший орудием его казни, был утерян. В IV веке византийский император Константин, бывший ревностным христианином, решил во что бы то ни стало найти этот крест, и отправил на поиски в Иерусалим свою мать — царицу Елену.
По преданию, после длительных расспросов и тщательных поисков Елена нашла возле Голгофы три креста, на одном из которых был распят Иисус Христос. Также при раскопках были обнаружены четыре гвоздя, которыми, как полагали те, кто их нашел, Иисус был прибит к кресту, и дощечка с надписью «Иисус Назорей, Царь Иудейский», сделанной по приказу Понтия Пилата.
Вопрос, какой из трех найденных крестов является тем, на котором погиб Спаситель, отпал сам собой, потому что настоящий крест оказался целительным и животворящим — после приложения к нему исцелилась тяжелобольная женщина и ожил покойник, которого в этот момент несли мимо.
В честь обретения святого креста император Константин распорядился установить в Иерусалиме знаменитый храм Воскресения Христова, в котором размещается и Голгофа, и Гроб Господень. Строился он около 10 лет. Царица Елена не дождалась его освящения, она умерла в 327 году, а храм был освящен только в 335 году. Это произошло 13 (26) сентября, а на следующий день, 14 (27) сентября, был установлен праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста.
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Что нужно сделать в этот день
Накануне, 26 сентября, в церкви совершается всенощное бдение. В кульминационный момент праздника епископ или священник, одетый в фиолетовое, выносит Крест. Собравшиеся целуют святыню, а предстоятель помазывает их елеем.
В день праздника положено соблюдать строгий пост — запрещено употреблять продукты животного происхождения: мясо, молоко, яйца и рыбу. Заправлять пищу можно только растительным маслом.
Как и во всякий крупный церковный праздник, на Воздвижение не стоит заниматься трудоемкой домашней работой — ремонтом, шитьем, уборкой. Считалось, что ничего нового и важного на Воздвижение не надо совершать, потому что все пойдет прахом. Нельзя кричать и ссориться, особенно с близкими людьми.
Это день, когда змеи выползают и в поисках тепла могут забраться в жилище человека, поэтому двери в дома крепко-накрепко запираются. А вот небеса, наоборот, открываются, особо трепетно внимая каждой молитве верующего.
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Народные приметы
Согласно народному календарю в этот день заканчивается сбор урожая и начинается подготовка к зиме, в частности квашение капусты. Из-за этого в некоторых регионах праздник называется Капустником или Капустицы. Другие местные названия: Ставров день, Битва правды и кривды, Здвиженье, Третьи осенины, Вздвиженьев день.
По славянскому поверью, на Воздвижение происходит битва между «честью» и «нечистью», «правдой» и «кривдой», светом и тьмой, но все плохое отступает перед божьим крестом. Поэтому в деревнях крестьяне защищали свои дома, хозяйство и домашний скот связанными крест-накрест ветками ивы или рябины. Также кресты рисовали и выжигали на дверях и воротах, чтобы уберечься от бед.
Воздвижение считалось окончанием бабьего лета и началом осенних холодов. Последние птицы в этот день улетают на зимовку в теплые края, а медведи в своих берлогах впадают в спячку. Верили, что, если увидеть в этот день последнюю стаю птиц, улетающих на юг, и загадать при этом желание, то оно обязательно сбудется.
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Крестовоздвиженский храм в Вязниках
Этот день является престольным праздником для всех церквей, построенных в честь Воздвижения Креста Господня. Храм в Вязниках считается старейшим из них. Построена она в 1794 году на средства вязниковского купца Василия Иустиновича Водовозова и прихожан Троицкой церкви.
Церковь снаружи очень яркая и красивая. По стилю это позднее барокко, переходящее в классицизм. Примыкающая к трапезной невысокая колокольня появилась без малого век спустя — в 1863 году. В целом облик получился довольно традиционным: длинный храм, построенный «кораблем», где восьмерик с одним куполом уравновешен на другом конце близкой по высоте колокольней.
В настоящее время это главный действующий храм города. Кроме того, единственная церковь, которая действовала в Вязниках в советское время. Потому-то и главная местная святыня — чудотворная икона Казанской Божией Матери 1622 года — хранится именно здесь.
На территории церкви находится Крестовоздвиженское кладбище с братскими могилами воинов, погибших от ран в госпиталях города в годы Великой Отечественной войны.
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: eparh33.ru
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