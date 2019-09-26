Воздвижение Креста Господня: история, традиции и приметы

После распятия, погребения, воскресения и вознесения Иисуса Христа крест, ставший орудием его казни, был утерян. В IV веке византийский император Константин, бывший ревностным христианином, решил во что бы то ни стало найти этот крест, и отправил на поиски в Иерусалим свою мать — царицу Елену.

По преданию, после длительных расспросов и тщательных поисков Елена нашла возле Голгофы три креста, на одном из которых был распят Иисус Христос. Также при раскопках были обнаружены четыре гвоздя, которыми, как полагали те, кто их нашел, Иисус был прибит к кресту, и дощечка с надписью «Иисус Назорей, Царь Иудейский», сделанной по приказу Понтия Пилата.

Вопрос, какой из трех найденных крестов является тем, на котором погиб Спаситель, отпал сам собой, потому что настоящий крест оказался целительным и животворящим — после приложения к нему исцелилась тяжелобольная женщина и ожил покойник, которого в этот момент несли мимо.

В честь обретения святого креста император Константин распорядился установить в Иерусалиме знаменитый храм Воскресения Христова, в котором размещается и Голгофа, и Гроб Господень. Строился он около 10 лет. Царица Елена не дождалась его освящения, она умерла в 327 году, а храм был освящен только в 335 году. Это произошло 13 (26) сентября, а на следующий день, 14 (27) сентября, был установлен праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста.