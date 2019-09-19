Воспитание без крика. Как достичь «родительского дзена»?

Мир стал детоцентрированным. Об этом говорят многие психологи. Родители в лепешку расшибаются, чтобы дать своим чадам все самое лучшее. Терпят шалости и капризы, боясь ненароком обидеть ребенка, при этом забывают о собственных чувствах. Агрессия постепенно копится. Рано или поздно долготерпение заканчивается семейными разборками, скандалами и даже шлепками по непослушным попам.

Способен ли крик стать инструментом воспитания и как рассказать ребенку о своем недовольстве, чтобы он услышал, разъясняет психолог Наталия Фельдман.

Беседовала Дарья Ермолина.

Фото: mtdata.ru