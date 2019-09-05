Водитель «BMW» насмерть сбил двоих подростков

Страшное ДТП произошло вчера вечером в Ковровском районе. Около 19.50 в поселке Мелехово 23-летний житель Коврова, управляя автомобилем «BMW», сбил на «зебре» двух пешеходов – 13-летних мальчика и девочку. Получив тяжелейшие травмы, один из подростков скончался на месте происшествия, второй — в машине скорой помощи.

Оба подростка скончались от полученных травм.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства трагедии, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

Ранее «Призыв» писал, что пострадавшую в аварии девушку пришлось вырезать из «пятнашки». Серьезное ДТП произошло во Владимире.

Ольга Ефремова

Фото группы «Подслушано Ковров»