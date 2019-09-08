Во Владимирской области завершились выборы

Завершилось голосование на выборах в органы местного самоуправления во Владимирской области. Избирательные участки закрылись в 20 часов, комиссии приступили к подсчету голосов. В единый день голосования в регионе проходило 50 избирательных кампаний. За два часа до закрытия участков явка составила 22,63% избирателей — это почти 107 тысяч человек.

8 сентября жители области выбирали двух глав и 468 депутатов органов местного самоуправления.

По данным на 18 часов, активнее всего голосовали жители Гороховецкого (77,27%), Камешковского (50,42%) и Гусь-Хрустального (49,15%) районов. Во всех трёх территориях проходили дополнительные выборы депутатов местных муниципальных образований. Относительно вяло шло голосование в ряде округов Александровского, Петушинского и Ковровского районов.

В Муроме, где сегодня выбирали главу округа, на избирательные участки пришли 24,66% внесённых в списки для голосования. Почти аналогичный показатель (24,26%) показала Собинка, жители которой определяли, кто будет новым главой города. Фамилии победителей — и тех, кто получит депутатские мандаты, и тех, кто займет место глав, — будут известны позже, когда подведут предварительные итоги голосования.

Ранее «Призыв» сообщал, что всего для участия в выборах было зарегистрировано 1398 кандидатов. От «Единой России» — 416, от ЛДПР — 358, от КПРФ — 178, от «Справедливой России» — 144, от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» — 81.

Макар Кузьмин

Фото: primamedia.ru