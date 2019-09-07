Во Владимире умерла 25-летняя роженица

Трагедия в родильном доме № 2 города Владимира произошла 6 сентября. По предварительным данным, у 25-летней роженицы остановилось сердце. Как сообщает СУ СК по Владимирской области, смерть наступила после рождения ребенка в самостоятельных родах. Малыш жив, находится под наблюдением врачей.

Сейчас обстоятельства произошедшего проверяют следователи. Специалисты находятся в родильном доме и изымают всю необходимую документацию. Беседуют сотрудники Следкома и с родственниками погибшей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

—Следствие проводит комплекс мероприятий в целях обеспечения возможности дальнейшей процессуальной оценки действий специалистов, оказывавших помощь при наблюдении беременности и родовспоможении, – сообщает следственный комитет.

По нашей информации, в родильном доме №2 роженица умерла впервые за 27 лет.

Спасти женщину не помогли и специалисты Областной клинической больницы. По предварительным данным, на место ЧП была вызвана реанимация, но запустить сердце молодой женщины не удалось.

— Это трагедия. Такого не было с 1992 года. У нас всегда были сложные женщины. Но мы их выхаживали, спасали, — пояснила «Призыву» бывший главный врач родильного дома Ирина Кирюхина. – Мне вчера позвонили поздно вечером, я просто в шоке. Я не знаю, что произошло. Со мной запретили общаться коллективу. Но если не будут теперь сделаны выводы – это трагедия. К сожалению, я об этом говорила.

Роддом покинули опытные специалисты

По словам Ирины Кирюхиной, за последнее время родильный дом покинули сразу несколько опытных специалистов. А новая команда, по мнению многолетнего руководителя медучреждения, все больше занимается пиаром. При этом коллектив Веры Плашкевич, например, поддерживает, судя по всему, муж Анны Бобриковой. В группе памяти 32-летней женщины, погибшей после родов, о новом главном враче родильного дома №2 только хорошие отзывы.

— Хочу рассказать, как начала меняться ситуация в родовспоможении во Владимире в лучшую сторону. У нас недавно появился новый руководитель Роддома №2. И принес современные гуманные методы. Теперь у нас во Владимире есть роддом с человеческим лицом, — сообщается на странице от имени мужа погибшей женщины.

Что привело к трагедии, в любом случае, еще предстоит установить. Одно можно сказать точно: будущие мамы в последнее время оказались в центре медицинских скандалов. Ранее «Призыв» сообщал, что беременные женщины выступили против закрытия патологии беременности Областной клинической больницы.

Полина Тарбеева

Фото: ГБУЗ ВО «Родильный дом № 2 г. Владимир»