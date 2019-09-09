Во Владимире провели испытания городских теплосетей

Владимирский филиал «Т Плюс» завершил гидравлические испытания магистральных и разводящих теплосетей города. Проверили 663,7 км трубопроводов, а отремонтировали всего 3,6 км. Значит, состояние коммуникаций хорошее, и грядущий отопительный сезон должен пройти без аварий и порывов на теплосетях. В ходе гидравлических испытаний было обнаружено 308 дефектов. Выявленные в ходе проверок «ненадёжные объекты» попадут в программу реконструкции теплосетей.

— В ходе гидравлических испытаний давление в тепловой сети повышают в полтора раза, для того чтобы выявить на трубопроводах слабые места и своевременно провести на них ремонты, — пояснила пресс-служба владимирского филиала «Т Плюс».

Средний срок отключения горячего водоснабжения для проведения испытаний во Владимире составил 11,27 суток.

После ремонтов на всех участках будет выполнено благоустройство. В настоящее время подрядной организацией сдано 254 объекта, в работе находится 61. Заново асфальтируют разрушенные в ходе ремонта тротуары, проезжую часть, сеют газон и сажают кустарники.

Как «Призыв» сообщал ранее, завешаются и работы по реконструкции труб. Правда, объемы инвестиционной программы не выполняются. Энергетики винят во всем низкие тарифы для населения.



Анна Тумановская

Фото «Призыва»