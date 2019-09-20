Вместо пристроек к школам в следующем году возведут ясли

Уже в следующем году во Владимире начнут строить два новых корпуса яслей по 50 мест каждый. Власти предусмотрели средства на проектирование дошкольных учреждений. Депутаты горсовета согласились выделить по миллиону рублей на каждый проект.

Диалог главы города Ольги Деевой и замглавы администрации Александра Максимова:

О.Д. — А вот эти пристройки садиковые на Тихонравова и в Веризино, это пристройки к садам?

А.М. — Это настоящие отдельные садики. А потом еще в 21-ом мы делаем пристройку к садику на Тихонравова.

О.Д. — А в Сновицы-Верезино отдельный садик? И потом появится школа?

А.М. — На 1100 мест в 2023 году. По тому же проекту, что в Коммунаре.

Глава города не случайно задавала такие вопросы. Ведь в этом году возводятся так называемые пристройки к существующим детским садам. На территории четырех ДОУ строятся ясли. Пристройками они названы номинально, потому что все корпуса имеют свои коммуникации и никоим образом не соединены с основными зданиями детсадов.

Депутаты горсовета также выделили 2 миллиона рублей на проектирование школы в Веризино. Строить ее начнут не раньше 2022 года. Что вызвало возмущение среди депутатов.

Первыми от второй смены избавятся жители Коммунара, но только в 2021 году.

— У меня в школе 40% учеников учится во вторую смену. Нам необходим корпус для начальной школы, чтобы разгрузить основные здания. Школа переполнена. И в Добром у всех соседних школ такая ситуация. Нам нужны пристройки к школам, — считает депутат и директор школы № 40 Дмитрий Кушпита.

В школе № 40 учится 1443 ребенка, а рассчитана она на 900 человек. Разница — колоссальная. Такая же картина в школе № 36. Замглавы города Лариса Пышонина считает, что в здании бывшего детского сада по соседству могло бы разместиться начальное звено. Но здание не стоит на балансе управления образования. Для его реконструкции потребуются огромные деньги. Легче, как говорят чиновники, выстроить новое здание, чем отремонтировать старое.

О строительстве корпусов к школам в мэрии говорили давно. Правда, от слов к делу никак не перейдут. Замглавы администрации Владимира Александр Максимов заявил, что в следующем году никаких пристроев к школам не запланировано. Похоже, заместители не располагают всей информацией, что есть у сити-менеджера.

Андрей Шохин, глава администрации Владимира

Пристройки к четырем школам сейчас в стадии проектирования. По трем школам должны закончить в этом году.

Это школы № 15, 25, 37. Это будут блоки начального звена. Школы старые, нет больших спортивных залов.

Будет модернизация старой школы и пристройки новой.

В список попало всего три пристройки, хотя переполненных школ гораздо больше. Вторую смену по областным программам должны ликвидировать в 2025 году. Эта перспектива кажется все более туманной. В Коммунаре школу введут в 2021 году, в Веризино — в 2023 году. Но в этих развивающихся кварталах нет других образовательных заведений. Даже по ним есть сомнения, что с таким стремительным заселением новостроек удастся всех вместить в первую смену. Что уж говорить о центральных районах города.

Как «Призыв» сообщал, администрация Владимирской области оптимистично заявляет о том, что 89% учащихся ходит в школу в первую смену. Ежегодно создаются дополнительные места в образовательных учреждениях.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыв»