Владимирцам предстоит пережить «барическую пилу»

Жители Владимирской области сегодня ощутят на себе силу «барической пилы». Так называют резкие скачки атмосферного давления, которые синоптики прогнозируют в течение этой недели. Уже сегодня давление резко упадет – до 733 миллиметров ртутного столба, при норме 750 мм. Стрелки барометров приблизятся к нормальным показателям лишь к выходным. А пока метеорологи рекомендуют быть внимательнее к своему здоровью.

Резкие колебания атмосферного давления могут негативным образом сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

Стоит быть готовым также к осадкам и холодной погоде. Как пишет РБК со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгений Тишковца, на бóльшую часть Европейской России придет большой североатлантический циклон. В результате этого температурный фон окажется на пять градусов ниже климатической нормы. А из-за ветра и влажности температура воздуха будет казаться на четыре градуса ниже реальных показателей.

К пятнице в ночные часы столбики термометров приблизятся к нулевой отметке. Есть вероятность смешанных осадков: вместе с дождем может появиться мокрый снег. При этом жители Судогодского района сообщали о первых заморозках уже в минувшие выходные. Фотографиями обледенелых машин жители поделились в социальных сетях.

Между тем синоптики вселяют надежду: арктические вторжения часто предшествуют новой волне бабьего лета. Ранее «Призыв» сообщал, что волна потепления прогнозируется на конец сентября. Однако температурные показатели будут куда скромнее.

Ольга Ефремова

Фото: xoroshiy.ru