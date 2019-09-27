Владимирскому Остапу Бендеру дали реальный срок

Земельному мошеннику Александру Брыченкову, обманувшему десятки людей, сегодня вынесли приговор. Больше часа судья Игорь Егоров зачитывал многочисленные эпизоды, в которых доверчивые люди отдавали преступнику сотни тысяч рублей за один и тот же участок земли в Боголюбово. Шестеро пострадавших до сих пор надеются вернуть свои «кровные», в общей сумме это порядка 2 миллионов рублей.

Совершенному преступлению представитель Фемиды дал квалификацию «средней тяжести». По ряду эпизодов подсудимому назначены обязательные работы, а основным наказанием по уголовному делу стало лишение свободы на три года.

Игорь Егоров, судья Октябрьской районного суда:

Руководствуясь статьями УК РФ, суд приговорил Брыченкова Александра Николаевича признать виновным в совершении четырёх преступлений и назначить ему наказание.

В соответствии с частью 2 статьи 69 по совокупности преступлений назначить Брыченкову окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в колонии-поселении.

Взыскать с Брыченкова в пользу потерпевших Горобец 300 тысяч рублей, в пользу Бекетовой 400 тысяч рублей, Турковой 260 тысяч рублей, Болтуновых 30 и 10 тысяч рублей.

На оглашение приговора в Октябрьский районный суд владимирский Остап Бендер явился с вещами. Сумку с теплой одеждой мужчина взял на всякий случай. Ведь его могли взять под стражу прямо в зале суда. Но этого не произошло. После приговора он поехал домой на такси.

Решение суда шокировало потерпевших. Людям, потерявшим за последние несколько лет не только деньги, но и нервы, наказание для Брыченкова показалось слишком мягким.

Тем временем география земельных махинаций осужденного уже вышла за границы Суздальского района.

На суде присутствовал ещё один новый потерпевший — Алексей Толстых. Пять лет назад он хотел приобрести 14 соток в Камешково за 1,5 миллиона рублей. Мужчина вышел по объявлению на фирму Брыченкова и передал ему аванс в размере 590 тысяч рублей.

— В объявлении было написано: «Продам земельный участок. Промзона. Все под строительство коммерческих объектов в городе Камешково», — говорит Алексей. – У нас был оформлен предварительный договор купли-продажи. Этот участок был арендован фирмой, в которой Брыченков был директором. А потом, когда нужно было выходить на основную сделку, я узнал, что этот участок продан третьему лицу. В полицию я обратился через 4 месяца, естественно, там отказали. Потом я обратился в суд, иск выиграл. Исполнительный лист отдал приставам. И тишина. С него якобы нельзя ничего взыскать.

Приехать в колонию-поселение осужденный может своим ходом. Приговор вступит в силу через семь дней, если, конечно, не будет апелляции. Потерпевшие намерены обжаловать приговор во Владимирском областном суде.

Ранее «Призыв» сообщал о том, что трое аферистов обманули жителей Владимирской области на 13 миллионов рублей.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»