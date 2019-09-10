Владимирское УФАС России привлекло к административной ответственности МУП округа Муром «Горэлектросеть»

Владимирским УФАС России вынесено постановление о привлечении юридического лица – МУП округа Муром «Горэлектросеть» к административной ответственности за совершение правонарушения по части 1 статьи 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначено административное наказание в виде наложения штрафа в размере 100 000 рублей.

Основанием к возбуждению дела об административном правонарушении послужило обращение заявителя – физического лица на незаконные действия сетевой организации. Нарушения выразились в том, что МУП округа Муром «Горэлектросеть», являясь сетевой организаций, отказало гражданину- заявителю в заключении договора технологического присоединения гаража, чем нарушило запрет, установленный Правилами технологического присоединения.