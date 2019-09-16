Владимирское УФАС России привлекло к административной ответственности должностное лицо ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

Заместителем руководителя Владимирского УФАС России вынесено постановление по делу о привлечении должностного лица ПАО «МРСК Центра и Приволжья» к административной ответственности за совершение правонарушения по части 1 статьи 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначено административное наказание в штрафа в размере десяти тысяч рублей.

Основанием к возбуждению дела явилось обращение ИП С. на действия ПАО «МРСК Центра и Приволжья», выразившиеся в нарушении семидневного срока переоформления документов на технологическое присоединение в связи со сменой собственника, установленного Правилами технологического присоединения.