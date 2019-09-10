Владимирское УФАС России привлекло должностное лицо МО г. Коврова Владимирской области к административной ответственности

Владимирским УФАС России вынесено постановление о привлечении должностного лица МО г. Коврова Владимирской области к административной ответственности по части 1 статьи 9.15 КоАП РФ и назначен административный штраф в размере 15 000 руб.

Дело об административном правонарушении возбуждено по результатам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства, Решением Комиссии Владимирского УФАС России по которому признан факт нарушения администрацией г. Коврова Владимирской области запрета, установленного пунктом 2 части 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в части лишения с 01.01.2019 ООО «Ковровская ЭнергоТепловая компания» статуса единой теплоснабжающей организации.