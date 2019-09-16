Владимирское «Торпедо» ворвалось в группу лидеров

Футболисты владимирского «Торпедо» ворвались в тройку лидеров первенства ПФЛ. После домашней победы над ФК «Казанка» от первого места черно-белых отделяют всего три очка. И такой расклад дел не может не радовать. Особенно, если учесть, что команда у нас молодая. И до начала первенства мало кто рассчитывал на ребят. Оптимизма болельщикам добавила игра с футбольным клубом «Казанка. Фарм-клуб «Локомотива» из Владимира не увез ни одного очка. Главный тренер черно-белых поблагодарил свою команду за победу и отметил боевой настрой игроков.

— Мы настраивались на этого соперника. Там играют амбициозные ребята, которые пытаются попасть в «Локомотив». Это непростая игра, но мы настраивались. На первый план выйдет борьба за мяч, взаимопомощь, индивидуально игроки у них посильнее, быстрее, — отметил главный тренер «Торопедо» Дмитрий Вязьмикин на пресс-конференции, — Были отдельные ошибки, но игра складывалась в нашу пользу. Благодарен ребятам за самоотдачу! В подкатах они не жалели живота своего.

Счет в матче «Торпедо» открыло уже на пятой минуте Дмитрию Хохлову удался потрясающий удар слета. После подачи углового полузащитник черно-белых неотразимо пробил с левой ноги. Этот гол, наверняка, станет одним из самых красивых в сезоне.

Удержать преимущество до перерыва черно-белым не удалось. «Торпедо» пропустило на 38-минуте матча. Несмотря на обидный гол в раздевалку, черно-белым удалось вырвать победу. Решающий удар головой ценой травмы нанес Александр Мясников за семь минут до окончания основного времени игры.

После забитого гола игроку «Торпедо» понадобилась медицинская помощь. На поле сразу после взятия ворот выбежала медицинская бригада. По словам Дмитрия Вязьмикина, второй гол стал примером для всех. Мясников не испугался, не убрал голову и принес команде победу. К счастью, травма Александа Мясникова оказалась несерьезной. Игрок разорвал губу и уже в следующем матче сможет выйти на поле.

21 сентября в Орехово-Зуево «Торпедо» сыграет с местным клубом «Знамя труда».

Ранее «Призыв» сообщал, что в новом сезоне руководство владимирского «Торпедо» делает ставку на молодых игроков. Мечтает превратить черно-белых в подобие испанского клуба «Атлетика Бильбао», в составе которого играют лишь футболисты с баскскими корнями.

Полина Тарбеева

Фото: fckazanka.ru

Видео: fc-tv.ru