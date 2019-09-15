Владимирский гид Валентинович покоряет Россию

Народный гид и проводник по Владимиру Алексей Рагимханов вышел в финал всероссийского конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма». Алексей Валентинович претендует на звание лучшего экскурсовода России. В федеральном этапе участвуют 149 человек из 56 регионов страны. Конкурс проводится дистанционно.

Конкурсанты покажут знания и умения, выполняя тестовое и творческое задания, разработанные экспертами отрасли.

Жюри определит лучших сотрудников в сфере туризма в четырёх номинациях: «работник службы приёма и размещения гостиницы», «менеджер по въездному и внутреннему туризму», «экскурсовод» и «горничная». Победители федерального этапа в каждой номинации в этом году получат по 100 тысяч рублей, за вторые места будет вручено по 80 тысяч рублей, за третьи — по 60 тысяч рублей.

Пожелаем Алексею Валентиновичу победы в конкурсе, а пока посмотрим программы «Точка на карте» с его участием, вышедшие на «Призыве». В День знаний народный гид раскрыл тайны здания бывшей женской гимназии во Владимире — нынешней школы № 1 областного центра.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»