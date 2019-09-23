Владимирские родители тратят на репетиторов до 100 тысяч рублей в год

Не так давно «Призыв» считал, в какую ежемесячную сумму обходится родителям среднестатистический владимирский школьник. Расходы на репетиторов мы не учитывали, потому что это совершенно особая статья. Совокупные траты на этом поле, если нужно подтянуть 2-3 предмета в выпускных классах и подготовиться в престижный вуз, могут достигать 100 000 рублей в год. При этом поиски хорошего наставника часто становятся огромной проблемой. Итак, где и как искать репетитора? Сколько стоят его услуги на владимирском рынке? Как сэкономить? Стоит ли вообще нанимать? Разбираемся с родителями и педагогами.

Нанимая, не самоустраняйтесь

Репетиторов теперь нанимают, чтобы поступить не только в вуз, но и даже в начальную школу! Спрос высок из-за низкого качества школьного образования, не замотивированных зарплатами учителей, урезанных часов по предметам, амбиций родителей.

Исследовательский центр Superjob выяснил, что 27% российских семей пользуются услугами репетиторов. Для дошкольников и младших школьников репетиторов нанимают 16%, для учеников 5-6 классов – 22%, для учеников 7-9 классов – 28% и для старшеклассников – 43%. Аналитики Центра экономики непрерывного образования Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) приводят другие цифры: сегодня уже каждый 3 школьник грызет гранит науки с помощью репетитора.

Наняв учителя за деньги, родитель нередко самоустраняется, и в этом его большая ошибка. Существует ряд заблуждений, с которыми репетиторы борются, пытаясь доказать и ученикам, и их родителям, что успех — это общая работа.

Наличие репетитора – это гарантия отличных отметок и сдача экзамена (ОГЭ, ЕГЭ) на высокий балл . Во-первых, отметки в школе – не показатель успешности. Во-вторых, формула заработает лишь в связке родитель (мотивация, «волшебный пинок», жесткий контроль по подготовке, умение выставлять приоритеты, взаимосвязь с репетитором) – ребенок (ежедневный труд, учеба не для галочки) и репетитор (структурированные знания, объяснение подводных камней).

. Во-первых, отметки в школе – не показатель успешности. Во-вторых, формула заработает лишь в связке родитель (мотивация, «волшебный пинок», жесткий контроль по подготовке, умение выставлять приоритеты, взаимосвязь с репетитором) – ребенок (ежедневный труд, учеба не для галочки) и репетитор (структурированные знания, объяснение подводных камней). Одного занятия в неделю достаточно. Если ребенок не самостоятелен, если у него большие пробелы в знаниях, если для поступления в вуз остался год, то одного занятия в неделю мало, нужно 2, а лучше 3.

Если ребенок не самостоятелен, если у него большие пробелы в знаниях, если для поступления в вуз остался год, то одного занятия в неделю мало, нужно 2, а лучше 3. Лето – время для отдыха . А вот и нет! Именно летом, когда не нужно учить уроки, когда более ясная голова, можно учиться с удвоенной силой, подтянуть программу и прокачать более сложные задачи.

. А вот и нет! Именно летом, когда не нужно учить уроки, когда более ясная голова, можно учиться с удвоенной силой, подтянуть программу и прокачать более сложные задачи. Чем дороже репетитор, тем он лучше. Стоимость часа репетитора разная, в зависимости от статуса и регалий (учитель или профессор), цели занятий (помощь в уроках или подготовка к олимпиаде, ОГЭ, ЕГЭ), региона, предмета, места проведения занятия (дома у вас или у репетитора, через Интернет) и личных амбиций самого репетитора.

Из личного опыта:

С середины 9-го класса дочь начала заниматься с репетитором по английскому языку, потому что в планах был ЕГЭ. Подтягивали аудирование и грамматику. Занятия по английскому были по 90 минут дважды в неделю. И очень много домашнего задания. Все занятия у репетитора были расписаны на месяцы вперед, если занятие пропускалось по болезни, сильной загруженности в лицее, то на следующую неделю вместо 2 занятий было 3. С репетитором я была всегда на связи: где и на что обратить внимание, какие успехи, что еще нужно сделать.

После 10 класса летом дочь стала заниматься историей и обществознанием, русским языком и не бросала английский. В дополнительной мотивации ребенок не нуждался, в школе и лицее дети были заточены на учебу. За полтора года с репетитором английский язык был покорен, дочь смогла учиться в обычной американской школе в 11 классе и сдать SAT – тест для поступления в американский вуз.

Готовьте ваши денежки!

Родители нанимают репетиторов с разными целями.

подготовить ребенка к начальной школе;

для оказания помощи в подготовке домашнего задания, а также чтобы устранить пробелы в предмете;

для поступления в вуз;

для участия в олимпиадах (крайне редко).

Подготовка к школе и помощь в уроках в начальной школе стоят от 350 руб. (45 минут) до 1 200 руб. (60 минут). Но, дозвонившись до репетитора за 1200 руб., я так и не поняла из разговора, почему так дорого… Каких-то особых методик в подготовке к школе он не использовал, на дом не выезжал. Конечно, цены на репетиторские услуги зависят от опыта преподавателя и предмета.

Иностранный язык начинается от 350 руб. в паре и 400 руб. за 45 минут для одного ученика. Преподают студент, начинающий педагог.

550-900 рублей – уже педагог с опытом до 7-10 лет.

От 900 до 1600 рублей стоит час у опытных педагогов, которые готовят к ЕГЭ, ОГЭ, сдаче международных экзаменов на знание языка.

Отличаются цены и на получение знаний по разным предметам:

Русский язык стоит от 450 до 1 000 руб. за час.

Математика (профиль) – от 600 до 1 200 руб., не профиль – от 450 руб.

Химия, биология – от 450 руб.

Средняя стоимость часа занятия с репетитором по городу для школьников – от 600 до 800 руб.

Чем больше опыта и регалий у педагога, чем меньше времени остается на подготовку, тем дороже будут занятия.

Кстати, репетиторы с опытом, которые готовят к региональным, всероссийским олимпиадам, стоят дорого — от 1 700 до 4 500 руб. Но это не владимирские, а московские и питерские преподаватели из ведущих вузов страны, преподавание идет дистанционно.

Из личного опыта дистанционной учебы:

В Интернете мной был найден замечательный репетитор по английскому языку из Томска, а также репетиторы по математики и химии. За 90 минут (урок по английскому языку по скайпу) я платила 600 руб., в то время как репетиторы, которые принимали учеников у себя, просили от 600 до 1500 руб. за 45-60 минут. Мы экономили деньги и время ребенка, у которого и без того была большая учебная нагрузка.

Но есть минусы и у удаленной учебы. Не все умеют преподавать дистанционно. Кроме того, по мнению психологов и самих репетиторов, в начальной школе дети лучше воспринимают знания тет-а-тет, без использования интернет-технологий. Поэтому для малышей такая форма не подойдет.

Сколько же на одного выпускника?

Моя подруга-бухгалтер, которая всегда и во всем любит точность, посчитала, как дорого обойдутся ей 3 репетитора, так как сын особых успехов в учебе не проявлял. В групповые подготовки на курсах подруга не верила.

Итак, в году 52 недели. Если учитывать форс-мажоры, праздники и каникулы, экзамены, болезни, то остается примерно 36 недель. 1 занятие – 90 минут (1,5 часа). 36 недель – 54 часа. Если это 3 репетитора, то получается 162 часа. Час занятия стоит в среднем 600 руб.

За занятия с тремя репетиторами нужно отдать 97 200 рублей в год.

Это цифра, от которой придется отталкиваться, но не факт, что она не вырастет, если занятий будет больше. И еще не факт, что ребенок поступит! А если он отправится в другой город, то надо будет платить за проживание, поездки домой, еду, плюс одежда, карманные и прочие расходы. И это минимум 10 000 — 15 000 рублей в месяц.

Сына подруга воспитывает одна, помощи ждать не приходится. Она поняла, что не потянет. И стала копить деньги на учебу ребенка во владимирском вузе. Сын готовился сам, без репетиторов. В итоге, поступил на бюджет в первой волне. Мама на радостях купила путевку на море, потратив часть скопленных на учебу денег. Слава богу, они не пригодились.

Поиски: чем раньше, тем выбор больше

Но если вы все-таки решили нанимать репетиторов, то встает следующий вопрос: где найти хороших? Какие бы дифирамбы маркетологи не пели рекламе – двигателю прогресса, в поисках репетитора, особенно для старших классов, сарафанное радио – самый лучший вариант. Спрашивайте знакомых, читайте отзывы на тематических форумах, интересуйтесь у учителей.

Репетиторы с большим опытом работы, готовящие в сильные и топовые вузы страны, в рекламе не нуждаются. Их данные бережно передаются из руки в руки, от одного родителя к другому.

Искать репетитора осенью в 11 классе – дело неблагодарное. Во-первых, большинство из них уже занято. Во-вторых, не все предметы можно подтянуть и подготовиться за год.

Начинайте искать репетитора для поступления в вуз с 9 класса.

В Интернете кроме досок частных объявлений существуют различные сервисы по поиску репетиторов:

https://vladimir.repetitor.net

https://vladimir.irepetitors.ru

https://vladimir.profi.ru

https://vladimir.repetitors.info

За поиск и подбор вы ничего не платите, вы можете выбрать сами, можете оставить заявку на подбор. Вы начинаете платить репетитору только за занятия. Он, в свою очередь, платит владельцу сервиса за то, что к нему привели клиента.

Не всегда первый репетитор, к кому вы обратились, — именно ваш. Ищите, не бойтесь и не стесняйтесь менять: на кону – подготовка вашего ребенка. И уточняйте всегда, какой час имеет в виду репетитор: 60 минут или 45 минут?

Занятия в группах

Во Владимире работают также образовательные центры «Юниум», «MAXIMUM», где проводят занятия в группах. Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ ведется по русскому языку, английскому языку, математике, обществознанию, биологии, истории, химии, физике, плюс обычные занятия. Стоимость групповых занятий зависит от количества предметов, этапа, задач подготовки.

Занятия в группе – от 9200 до 44 000 рублей за семестр.

Можно также найти курсы или школу в Интернете, выбор там есть.

Стоимость онлайн-занятий зависит от целей (подготовка к ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, олимпиадам), количества предметов. К примеру, 4 занятия по одному предмету стоят 4 000 до 10 000 руб. Занятия проводятся в парах, группах, индивидуально.

Да, и еще одна важная деталь. Помните, репетитор – не панацея. Если ваш ребенок не хочет учиться, не заинтересован в поступлении в вуз, то даже самый гениальный учитель ему не поможет. Всем добра и знаний!

Елена Середина

Верхнее фото: apslogos.com