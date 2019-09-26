Владимирские родители ищут альтернативу исчезающей продленке

-
Ау, продленка!
В самом разгаре первая четверть учебного года. Первоклассники адаптируются в школе. И уроки у них заканчиваются около 11-12 часов дня. Кто из родителей может забирать ребенка в такое время? Ситуация для многих просто тупиковая. Если раньше почти в каждой школе для малышей работала бесплатная продленка, то теперь каждая семья выкручивается, как может. Почему исчезают группы продленного дня, предлагают ли учебные заведения какую-то альтернативу, во сколько родителям обойдется «выездная продленка» с питанием и присмотром, и не дешевле ли нанять няню? На все эти вопросы ищем ответы вместе с педагогами, сотрудниками управления образования и, конечно, родителями.
Скажем сразу: бесплатная советская продленка во Владимире исчезла как вид окончательно и, видимо, бесповоротно.
Кроме того, школы не стремятся предоставлять эти услуги родителям даже платно. В этом году из 49 владимирских школ только 18 решились организовать группы продленного дня. В них предусмотрен присмотр и уход за ребёнком, поэтому для родителей это только платно, пояснила «Призыву» специалист городского управления образования Светлана Медкова, заведующая отделом общего и дополнительного образования.
Продленка есть лишь в 18 школах Владимира. И она платная.
-
Что такое «Школа полного дня»
Ещё во Владимире в 17 школах есть так называемая «Школа полного дня» – аналог продленки. Здесь дети могут находиться почти всю вторую смену. Они учувствуют в неурочной деятельности и получают дополнительное образование в кружках и секциях.
«Школы полного дня» бесплатны, подчеркивают в управлении.
Такие есть, например, в школах № 5, 11, 14, 21, 26, 32, 36. Каждое учреждение устанавливает своё время, до которого ученики могут находиться под присмотром педагогов. Но берут в группы только своих учеников — из других образовательных учреждений сюда устроиться нельзя.
-
Цена вопроса
Размер оплаты определяется специальной формулой расчёта. Сумма будет зависеть от времени пребывания и квалификации педагога. Льготы для малоимущих, как правило, здесь не предусмотрены.
В школе № 43 родители платят 500-600 рублей в месяц.
Обеды оплачиваются отдельно. Этой услугой охвачены только первые классы. С детьми здесь будут заниматься две учительницы первых классов — молодые специалисты. На данный момент 20 родителей выразили желание оставлять своих детей в продленке.
— Поскольку школа небольшая, учителей мало. Дополнительно найти педагогов для других классов мы не можем. Продленка у нас работает до трех часов. Детей кормят здесь обедом, потом они выполняют в классе домашнее задание. Гулять ходят с педагогом, если погода позволяет, – говорит директор школы № 43 Наталья Латышева.
-
Можно ли обязать школу организовать продленку
Заставить школу открыть ГПД городские власти не могут. Потребности должны соответствовать возможностям. В основном в присмотре нуждаются дети с 1-го по 4-й класс. По заявлениям от родителей в школах и формируют группы. Первая причина, по которой в образовательном учреждении не могут открыть продленку, — это отсутствие свободных помещений. Ведь сейчас во многих школах есть вторая смена – разместиться детям попросту негде. А ведь нужно где-то уроки сделать, пообщаться, поиграть. Обустроенные комнаты для детского досуга есть только в новой 49-й школе, говорят в управлении образования. Здесь, кстати, предусмотрена продленка до 6 часов вечера. И она тоже платная. Как пояснили в ведомстве, стоимость рассчитывается в среднем по 22 рубля в час.
И вторая причина – это кадровый голод. В группах продленного дня некому работать: опытные педагоги перегружены, а молодые специалисты не очень-то стремятся в школу после университета.
-
Чем заманивают частные продленки
В школе № 31 города Владимира ни групп продленного дня, ни «Школы полного дня» нет. Зато для всех родителей повесили объявление о наборе в частную продленку. Здесь детей обещают кормить, делать с ними уроки, заниматься танцами и проводить мастер-классы. Эта продленка находится не в школе. Детей буду возить с улицы Завадского в Центральный парк на Мира.
Полный пакет услуг, включая трансфер и горячее питание (обед и полдник), обойдётся родителям в 15 900 рублей в месяц. И эта сумма многим владимирским семьям не по карману.
Можно привезти ребенка и самостоятельно. Тогда стоимость снизится до 13 000 рублей.
А если ещё и от питания отказаться, то останется всего лишь 7000 рублей в месяц. Но пока желающих не очень много. На сегодня в частную продленку записались всего пять человек. И мы думаем, причины понятны.
-
Продленка = платные кружки и секции
Новый учебный год начался с череды родительских собраний. На них выступали не только директора и учителя, а также представители различных спортивных, художественных школ, развивающих центров. Свои занятия они готовы организовать на территории школ. Естественно, не бесплатно.
Услуги такого дополнительного образования стоят от 800 до 2000 рублей в месяц. Сами учителя также не прочь взять нагрузку и позаниматься с детьми (уже за деньги) информатикой, английским языком, математикой. И это тоже неплохой выход. К тому же родителям никуда специально возить ребенка не нужно.
-
Няни для школьников - услуга не из дешевых
И есть еще один выход, к которому тоже прибегают родители первоклассников. Это няни. В одном из агентств по подбору домашнего персонала нам рассказали, что владимирцы нередко пользуются их услугами.
За 150 рублей в час ребёнка встретят из школы и приглядят за ним до прихода родителей. За 200 рублей в час помогут ему сделать уроки в рамках своих возможностей. А вот за няню-репетитора (профессионального учителя) придется отдать больше – от 300 до 400 рублей в час. Выходит за пятичасовой присмотр в день придётся раскошелиться где-то на 1000 рублей. Таким образом, месячный оклад современной Мэри Поппинс составит около 25 тысяч рублей. Сумма серьезная.
Кадровики уверяют, что каждого нового сотрудника проверяет служба безопасности, подробно изучаются его характеристики с бывшего места работы. По просьбе родителей няня может даже предоставить медицинские справки.
Есть, конечно, самая выгодная альтернатива продленке – это родная бабушка. А если она ещё и педагог, то цены ей просто нет. Ребенок будет накормлен и обучен в лучшем виде. Но, к сожалению, такими ценными кадрами обладают не все владимирские семьи. Поэтому родителям будущих первоклассников стоит заранее поинтересоваться, есть ли продленка в их будущей школе?
Татьяна Данилова
Фото «Призыва»
Обсуждение