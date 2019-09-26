Владимирские родители ищут альтернативу исчезающей продленке

В самом разгаре первая четверть учебного года. Первоклассники адаптируются в школе. И уроки у них заканчиваются около 11-12 часов дня. Кто из родителей может забирать ребенка в такое время? Ситуация для многих просто тупиковая. Если раньше почти в каждой школе для малышей работала бесплатная продленка, то теперь каждая семья выкручивается, как может. Почему исчезают группы продленного дня, предлагают ли учебные заведения какую-то альтернативу, во сколько родителям обойдется «выездная продленка» с питанием и присмотром, и не дешевле ли нанять няню? На все эти вопросы ищем ответы вместе с педагогами, сотрудниками управления образования и, конечно, родителями.

Скажем сразу: бесплатная советская продленка во Владимире исчезла как вид окончательно и, видимо, бесповоротно.

Кроме того, школы не стремятся предоставлять эти услуги родителям даже платно. В этом году из 49 владимирских школ только 18 решились организовать группы продленного дня. В них предусмотрен присмотр и уход за ребёнком, поэтому для родителей это только платно, пояснила «Призыву» специалист городского управления образования Светлана Медкова, заведующая отделом общего и дополнительного образования.