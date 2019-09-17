Владимирские реконструкторы воссоздадут сражение на Куликовом поле

Реконструкторы военно-исторических клубов Владимирской области «Рыцарское копье», «Стольный град» и «Симплициус» примут участие в Куликовской битве. Коллективы из Владимира и Радужного отправляются на фестиваль «Поле Куликово». 19 и 20 сентября любителей истории ждут в лагере на берегу Дона, у деревни Татинки.

Здесь будут царить традиции Средневековья. Состоятся различные конкурсы и состязания, пешие турниры и соревнования лучников, боевые маневры и массовый бугурт. Досуг женщин скрасят посиделки и мастер-классы по прядению, созданию головных уборов и украшений, росписи керамики. Также в программе фестиваля: конкурс на лучшую реконструкцию костюма и предмета, блюд историчной кухни, ярмарка ремесленников и турнир по настольным средневековым играм, лекции о вооружении средневековой Руси и концерты фолк-групп.

21 сентября на Красном холме реконструкторы оживят летописные страницы истории Мамаева побоища.

Спустя шесть веков на Куликовом поле вновь сойдутся воины московского князя Дмитрия Ивановича и войско Мамая, сразятся в поединке Пересвет с Челубеем, вооруженная конница и пешая рать.

Также в программе субботнего дня: турниры по историческому фехтованию, дефиле исторического костюма, показательные выступления и соревнования конников и другое. С полной программой фестиваля можно ознакомиться здесь.

Фестиваль «Поле Куликово» проводится с 1997 года в преддверии празднования годовщин Куликовской битвы. Его участниками в этом году станут порядка 350 представителей военно-исторических клубов.

Ранее «Призыв» писал, что муромские реконструкторы осваивают выигранный миллион. Деньги пойдут на строительство древнерусской усадьбы раннего средневековья по материалам Тумовского селища.

Ольга Ефремова

Фото пресс-службы Государственного музея-заповедника «Куликово поле»