Владимирская область попала в десятку популярных у иностранцев регионов

Эксперты назвали российские регионы, которые минувшим летом пользовались у иностранцев особой популярностью. Владимирская область оказалась в списке на почетном 10-м месте, оставив позади соседнюю Нижегородскую область. Об этом сообщает «РИА Новости»со ссылкой на исследование картографического сервиса maps.me. Рейтинг был составлен на основе количества загрузок карт регионов страны пользователями из-за рубежа в период с 1 июня по 31 августа этого года.

Туристы этим летом часто скачивали карту Владимирской области.

Самыми популярными российскими регионами прошедшим летом у иностранных туристов стали Москва, Санкт-Петербург и Калининградская область. В топ-10 попали также Иркутская область, Бурятия, Краснодарский край, Адыгея, Татарстан и Красноярский край.

Чуть менее летом иностранцы интересовались такими регионами, как Смоленская область, Приморский край, Тверская, Ростовская, Новосибирская, Нижегородская области, республики Тува и Башкирия, Челябинская и Псковская области.

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Ольга Ефремова

Фото «Призыва»