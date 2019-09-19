Владимирская область отметит Всемирный день чистоты

Владимирская область присоединится к всемирной акции — День чистоты «Сделаем! 2019». Жителей просят не остаться в стороне и в грядущую субботу, 21 сентября, потратить свое личное время на то, чтобы сделать планету чище. Во Владимире главными объектами уборки станут парк «Дружба» и берег водоема Содышка. Сбор участников на этих объектах состоится в 11.00. Волонтеры могут выбрать и другие любимые ими уголки города и провести там День чистоты, выложив затем фото в сеть с хештегами #сделаем33, #всемирныйденьчистоты.

Акция в разных форматах пройдет по всему региону.

— Свое участие в акции уже подтвердили 11 районов области. Формат мероприятия различен. Это не просто уборка. Например, в Кольчугино и Вязниках пройдут «Чистые игры». Это вид экологических соревнований, в которых игроки чекинят свои уборки, делают фотографии, — рассказала «Призыву» организатор Дня чистоты во Владимирской области Наталья Баранкова.

Если возможности принять участие в коллективной уборке нет, можно навести порядок самостоятельно или вместе с друзьями, например, у себя во дворе. Еще вариант – форма плоггинга. Это такое экологическое движение, при котором бег сочетается со сбором мусора.

Чтобы стать участником акции, можно зарегистрироваться в ее официальной группе.

В прошлом году участие в акции приняли 228 тысяч волонтеров из 300 городов России, в том числе из Владимира и других муниципалитетов области. По словам организаторов, в прошлом году уборку проводили около 2 тысяч жителей региона, вместе они собрали более 160 тонн мусора. Владимирские активисты планируют побить рекорд прошлого года.

Ранее «Призыв» сообщал, что первый осенний субботник во Владимире назначен на 12 октября.

Ольга Ефремова

Фото группы «Сделаем!2019» во Владимирской области