Владимирец выиграл в лотерею более миллиона рублей

Житель Владимира стал победителем жилищной лотереи. В 314-м тираже он выиграл 1 250 000 рублей. Мужчина упорно шел к победе и регулярно приобретал билеты. Наконец, удача нашла его.

— По традиции взял газету и принялся проверять билет. Когда увидел выигрыш, у меня даже в глазах зарябило от счастья, — поделился радостью счастливчик. — У меня, кстати, есть свой метод покупки билетов. Я всегда выбираю два крайних из пачки. Заветный билет вытянул также. Я считаю, постоянство — залог успеха.

Выигранные деньги помогут победителю купить квартиру побольше.

Мужчина хочет, чтобы у приезжающего погостить внука была своя комната, сообщает пресс-служба «Столото».

Жители Владимирской области выигрывают столь солидный денежный приз не впервые. В марте житель областного центра стал обладателем миллиона рублей. В январе «Призыв ТВ» рассказывал о везучих супругах. Пенсионеры из Владимирской области выиграли в лотерею автомобиль стоимостью 700 тысяч рублей.

Ольга Ефремова

Фото предоставлено пресс-службой «Столото» с согласия победителя