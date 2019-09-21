Владимирец отравился суши из интернет-магазина

Деятельность цеха, готовившего для владимирцев блюда японской кухни, приостановили на 30 суток. Такое решение вынес Ленинский районный суд, рассмотрев результаты проверки управления Роспотребнадзора по Владимирской области. Поводом для визита на производство надзорного ведомства стало отравление владимирца. Мужчина заказал блюда японской кухни через интернет-сайт, только вот продукты оказались некачественными.

Сотрудники Роспотребнадзора обнаружили многочисленные нарушения санитарных норм.

В цехе, где готовили блюда, отсутствует раковина с подводкой горячей и холодной воды. Стены производственных помещений оклеены бумажными обоями, что полностью исключает проведение влажной уборки и дезинфекции. Такая же история с потолками, которые закрывают картонные панели. Не нашли ревизоры бактерицидной лампы, зато зафиксировали нарушение товарного соседства при хранении продуктов питания.

Производственный контроль за качеством изготавливаемой продукции, мойкой и дезинфекцией инвентаря и оборудования в цеху также не производился.

Сотрудники надзорного ведомства пришли к выводу, что приготовленная в таком цехе продукция создает угрозу жизни и здоровью граждан. Дело было передано в суд.

Ранее «Призыв» сообщал, что жительница областного центра отравилась арбузом. Красную ягоду она приобрела на трассе Владимир — Муром и через два часа почувствовала себя плохо.

Ольга Ефремова

Фото: domskidok.com