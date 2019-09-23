Владимир Сипягин — год у власти. Как изменилась область?

Экономика региона не ответила на изменение политических раскладов ни резким взлётом, ни таким же падением. Вот данные нынешнего года от Владимирстата. За январь-август индекс промышленного производства составил 102,7% (в прошлом году за аналогичный период было 99,9% к 2017 году). Кстати, это более позитивная динамика на фоне ярославцев, которые в этом году почему-то «просели» (98%) и сопоставимая с ивановцами (102,4%). Из ближайших соседей нам только до костромичей не допрыгнуть. На родине Снегурочки промышленность махнула вперёд аж на 111,5%. Кстати, и рост заработной платы в первом полугодии в Костромской области оказался самым большим по стране — 14,7%. Но выборы прошли здесь, а не там (костромичи будут выбирать в 2020 году), поэтому – ближе к родным пенатам.