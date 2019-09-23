Владимир Сипягин — год у власти. Как изменилась область?

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Местный выбор
Ровно год назад, 23 сентября, Владимир Сипягин стал губернатором Владимирской области. Он победил во втором туре выборов, набрав более 57% голосов избирателей, пришедших на участки. Явка тогда составила свыше 38%. Год его нахождения у власти каким-либо радикальным образом на экономических показателях региона не отразился. В целом все отрасли показывают ровную динамику. По общероссийским меркам Владимирская область была и остаётся в разряде середнячков по большинству показателей.
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Экономика на плаву
Экономика региона не ответила на изменение политических раскладов ни резким взлётом, ни таким же падением. Вот данные нынешнего года от Владимирстата. За январь-август индекс промышленного производства составил 102,7% (в прошлом году за аналогичный период было 99,9% к 2017 году). Кстати, это более позитивная динамика на фоне ярославцев, которые в этом году почему-то «просели» (98%) и сопоставимая с ивановцами (102,4%). Из ближайших соседей нам только до костромичей не допрыгнуть. На родине Снегурочки промышленность махнула вперёд аж на 111,5%. Кстати, и рост заработной платы в первом полугодии в Костромской области оказался самым большим по стране — 14,7%. Но выборы прошли здесь, а не там (костромичи будут выбирать в 2020 году), поэтому – ближе к родным пенатам.
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Благосостояние людей
В целом население области не стало жить заметно хуже. Заметно лучше – тоже. Если верить Владимирстату, реальные денежные доходы (это то, сколько свободных денег с учетом инфляции остается у человека после выплаты всех налогов и обязательных платежей) в первом полугодии 2019 года снизились на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. При этом, правда, статистика говорит о возросших зарплатах, но что толку, если в итоге на руки остаётся то же самое, что и прежде. То есть у большинства — совсем немного. Ведь по соотношению среднедушевых месячных доходов населения к стоимости фиксированного набора товаров и услуг наша область в прошлом году заняла аутсайдерское 70-е место из 85 регионов России.
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А что с работой?
Безработных стало больше. В начале года их было 6122, в августе — уже 7203. Но тут роль могла сыграть индексация пособий по безработице. Впервые за 10 лет их увеличили. С января 2019 года минимальные выплаты безработным составили 1500 рублей в месяц, максимальные — 11280 рублей. Как отмечают сотрудники департамента по труду и занятости обладминистрации, скачок безработицы произошёл именно в начале года, хотя массовых сокращений работников в этот период не наблюдалось. Значит, потянулись «латентные» безработные.
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Болевая точка
Головная боль — здравоохранение. Проблема — системная: тут и кадровый голод, и дефицит грамотного менеджмента, и шлейф 1990-2000-х, когда ликвидировались койко-места больниц и ФАПы. В нынешнем году ФАПы, наоборот, строят — должны открыть 21 пункт. С другой стороны, идёт оптимизация Оргтрудовской больницы и поликлиники пос. Лесной Суздальского района. В медицину закачивают всё больше денег. Делается это по адаптированной (последние изменения внесены 28 марта 2019 года Владимиром Сипягиным) под федеральный нацпроект программе развития здравоохранения Владимирской области, рассчитанной до 2024 года. В прошлом году было заложено более 25 миллиардов рублей, в этом — 27 миллиардов. В целом по программе, стартовавшей в 2013-м, в отрасль направят около 187 миллиардов рублей. Учитывая то, что программа реализуется уже шесть лет, логично уже почувствовать какой-то эффект.
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Наплыв «варягов»
Тенденция на замещение высоких должностей людьми из других регионов, прежде всего Москвы, начавшаяся с прежнего губернатора, продолжилась при Владимире Сипягине. Назначения «варягов» проходят как в администрации области (уровень заместителей губернатора и директоров департаментов), так и в бюджетных учреждениях, связанных, например, с той же медициной (последний пример — смена руководителя ГБУЗОТ «Медицинский информационно-аналитический центр»). Наплыв «варягов», пожалуй, раздражает околовластную прослойку, но со временем к этому начинают относиться как к некой неприятной данности.
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Структура устояла
Приход к власти Владимира Сипягина сулил «большую перестройку» органов исполнительной власти региона. Однако кардинальных реформ не случилось. Сократилось число заместителей губернатора. Произошло переподчинение ряда структур среди «вышестоящих товарищей», несколько отделов перешли из одного департамента в другой. В остальном, пережив косметический ремонт и существенное обновление лиц, администрация области осталась бюрократической структурой в традициях прежних лет.
Николай Лившиц
Фото «Призыва» и gubernator33.ru
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