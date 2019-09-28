Владимир Лаптев прошел в финал шоу «Голос»

Владимирский актер и режиссер прошел этап нокаутов нового сезона вокального шоу «Голос 60+» и вышел в финал. На этапе нокаутов Владимир Лаптев исполнил песню Александра Вертинского «Над розовым морем». Стихотворение Георгия Иванова было написано в 1925 году, на музыку слова положил сам Вертинский. В шоу «Голос» песня была исполнена впервые.

Владимир Лаптев вновь выступил блестяще. Жюри и зрители рукоплескали, а его наставник Михаил Боярский не скрывал своего удовольствия от выступления артиста. На Владимира Лаптева он возложил большие надежды. И перед выступлением подбодрил артиста фразой «Я верю в вас» .

— Мне очень сложно, как драматическому артисту, слушать только вокал. Я без глаз никак не оцениваю конкурсантов. Такой человек в моей команде мне был необходим. Я очень хочу, чтобы он раскрыл все прелести и трагедии возраста мужского, — признался главный мушкетер страны.

Михаил Боярский возложил на Владимира Лаптева большие надежды.

По результатам нокаутов четыре наставника шоу Михаил Боярский, Пелагея, Валерия и Лев Лещенко отобрали по два конкурсанта для участия в финале.

Как покажет себя Владимир Лаптев на самом сложном этапе шоу, узнаем совсем скоро.

Ранее «Призыв» сообщал, что владимирский актер и режиссер Владимир Лаптев блестяще прошел этап слепых прослушиваний нового сезона вокального шоу «Голос 60+».

Ольга Ефремова

Фото группы «Голос»