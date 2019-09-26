Владелец автовышки избежал наказания за смерть рабочего

Хозяин автовышки, с которой упал и насмерть разбился рабочий, избежал наказания. Дело прекращено за примирением сторон. Согласившись с предъявленным обвинением, 64-летний житель Владимира принес извинения семье потерпевшего и возместил причиненный моральный и материальный ущерб. Между тем в полицию переданы материалы об осуществлении незаконной предпринимательской деятельности, сообщает СУ СКР по Владимирской области.

Следствием установлено, что в собственности мужчины находится «ЗИЛ» с подъемником. Еще в декабре 2006 года уполномоченный орган снял автовышку с учета и запретил ее эксплуатировать. Однако это не помешало обвиняемому продолжать предпринимательскую деятельность.

Уголовное преследование прекращено за примирением сторон.

В конце июля 2018 года без оформления официальных документов он договорился с коммерческой фирмой на участие в демонтаже рекламного щита на Суздальском проспекте Владимира. 30 июля предприниматель приехал к месту работ и, выступив в качестве машиниста, поднял двоих работников ООО «Маяк» на высоту двух метров.

При демонтаже рекламы произошел облом люльки от стрелы автовышки, а затем опрокидывание корзины. В результате один из рабочих, 44-летний мужчина, упал с высоты на землю. Пострадавшего доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

Проведенная экспертиза показала, что в месте отлома корзины от подъемника зафиксированы старые трещины и следы коррозии металла, ослабление креплений и прочие дефекты, ставшие причиной произошедшего.

Ранее «Призыв» сообщал, что рабочий животноводческой фермы в Юрьев-Польском районе погиб на рабочем месте. Он попал в транспортировочную ленту.

Ольга Ефремова

Фото: mirtesen.ru