Виновник гибели подростков в Мелехово попросил прощения

Сбивший на «зебре» в Мелехово двоих подростков водитель «BMW» попросил прощения. Раскаяние виновника страшного ДТП родители 13-летних школьников услышали по видеосвязи в областном суде. Сегодня там рассматривали апелляцию адвоката водителя. Защитник просил изменить меру пресечения на домашний арест. Пока же 22-летний житель Коврова заключен под стражу. Обращаться к убитым горем родителям ему пришлось из СИЗО.

— Хочу принести глубочайшие извинения родителям. Жалобу написал адвокат. Желания освободиться не имею и полностью раскаиваюсь в своем деянии, — приводят слова водителя «BMW» «Ковровские вести».

Со дня трагедии прошло девять дней.

В зале суда слова раскаяния слушал отец погибшей девочки. Он нашел в себе силы присутствовать на заседании. Сегодня ровно 9 дней со дня страшной трагедии.

— Мы не смогли сегодня усидеть дома. Хотели первыми узнать решение. И впервые мы услышали его извинения. Тогда на месте происшествия его посадили в машину, и мы не могли с ним говорить. Я не смотрел ему в глаза и не знаю, раскаялся ли он на самом деле. Единственное, что он может сейчас сделать – молить у Бога прощения, — цитируют отца погибшего ребенка «Ковровские вести».

Адвокат виновника ДТП сегодня отметил, что его подзащитный не собирается скрываться от следствия. Несмотря на это, суд принял решение не менять меру пресечения водителю иномарки. Пока идет расследование, за решеткой ему предстоит провести два месяца.

Страшное ДТП, в котором погибли двое подростков, 13-летние мальчик и девочка, произошло вечером 4 сентября. Признаков алкогольного опьянения у водителя не установлено. Однако виновник ДТП в Мелехово известен агрессивным вождением. Только за текущий год он более 10 раз привлекался к административной ответственности. Также на него составлялись административные протоколы, например, за выезд на полосу встречного движения.

Ранее «Призыв» сообщал, что свою оценку трагедии дала ГИБДД. Начальник регионального управления Александр Новиков жестко осудил действия водителя, сбившего двоих подростков на пешеходном переходе в посёлке Мелехово Ковровского района.

Полина Тарбеева

Фото: Ковровскиевести.рф