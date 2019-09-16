Вандалы с корнем вырвали 25 скамеек и урн в Муроме

25 скамеек и столько же урн, установленных на новой аллее парка 50-летия советской власти в Муроме, пострадали от вандалов. Их вырвали с корнем. Неизвестные орудовали в «Полтиннике» минувшей ночью. Все выходные сотрудники местного «Благоустройства» работали на новой аллее, устанавливали и закрепляли скамейки и урны, а сегодня утром увидели неприглядную картину. Причиненный ущерб составил более 10 тысяч рублей. Пострадали новая брусчатка и дорогостоящие крепления, сообщает портал «Муром24».

Сейчас вандалов ищет полиция.

Чтобы восстановить то, что разрушили вандалы, у рабочих есть всего несколько дней. Открытие старой части «Полтинника» запланировано на 22 сентября. Сегодня на место одновременно вышли более 130-сотрудников коммунальных предприятий Мурома.

Одновременно на аллеях парка производится монтаж видеонаблюдения. К сожалению, без этой меры сейчас не обойтись. Новые арт-объекты и элементы благоустройства все чаще страдают от рук хулиганов.

Ранее «Призыв» сообщал, что медвежья семья, поселившаяся в прошлом году на улице Московской в Муроме, подверглась атаке вандалов.

Ольга Ефремова

Фото портала «Муром24»