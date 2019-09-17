Вакцина для всех: где бесплатно привиться от гриппа

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Есть такая традиция – прививаться осенью
В начале сентября во Владимирской области началась масштабная кампания по иммунизации населения. Всем: от мала до велика — врачи рекомендуют сделать прививку от гриппа. В этом году и начале следующего, по информации Роспотребнадзора, планируется привить около 45% населения. А это более 600 тысяч человек. В первую очередь иммунизация организована для малышей (с шестимесячного возраста), школьников, студентов, призывников, работников медицинских, образовательных учреждений, транспорта, коммунальной сферы и пенсионеров старше 60 лет. По словам специалистов, вакцина должна обеспечить барьер на пути распространения инфекции и предотвратить развитие тяжелых осложнений, в том числе летальные случаи. Лучше всего прививаться в осенний период, за 2-3 недели до начала эпидемического сезона.
«Призыв» побеседовал с представителем регионального управления Роспотребнадзора Мариной Колтуновой и узнал, где во Владимире можно бесплатно привиться от гриппа. По её словам, иммунизация, как и в прошлые годы, происходит отечественными вакцинами. Но у них, как и у любого лекарственного препарата, есть противопоказания. Подробнее о них вы узнаете из нашего материала.
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Что за вакцина и где сделать прививку?
Во владимирский регион уже поставлено 273 тысячи доз вакцины против гриппа, в том числе 56 тысяч доз для детей. Иммунобиологические препараты «Совигрипп» и «Флю-М» произведены из отечественного сырья и включают в себя актуальные штаммы вируса гриппа в соответствии с рекомендациями ВОЗ. Они защищают примерно около года.
Сделать прививку от гриппа можно бесплатно в поликлинике по месту жительства.
Для этого нужно с полисом обратиться к своему терапевту либо врачу – инфекционисту. Первая кампания от гриппа продлится до конца осени. Это самое оптимальное временем для проведения вакцинации. Важно помнить, что прививка, сделанная пациенту, уже заболевшему гриппом, может оказаться неэффективной.
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Мобильный пункт у ТЦ «Глобус»
Для тех, кто не хочет прививаться в стенах медучреждения, уже несколько лет подряд рядом с ТЦ «Глобус» работает мобильный пункт. Акция бесплатная. Рассчитана на совершеннолетних. Пройти иммунизацию здесь можно после предъявления документа, удостоверяющего личность. Очередей, как правило, нет. Сама процедура займет не больше минуты.
Мобильный прививочный пункт будет работает до 13 октября включительно.
В будние дни с 10.00 до 17.00, а по субботам и воскресеньям – с 10.00 до 14.00.
Противопоказания: аллергические реакции на куриный белок или другие компоненты вакцины, высокая температура, обострение хронических заболеваний, возраст до 6 месяцев.
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Опасен ли грипп на самом деле?
Грипп – это острая вирусная инфекция. Она сопровождается поражением слизистых оболочек верхних дыхательных путей, лихорадкой, интоксикацией. Сбои могут возникнуть в сердечно-сосудистой и нервной системах. Отличительным признаком гриппа является высокая температура, больше 38,5 °С. Причём часто внезапная, с первых часов течения заболевания.
Характерно, что при гриппе первые 4 дня насморка не бывает.
— Если у вас не так, скорее всего, это инфекция, вызванная другим вирусом, — говорят в Роспотребнадзоре. — Грипп очень опасен. Заболевание может закончиться летальным исходом, особенно у маленьких детей и пожилых людей. У болезни могут быть осложнения, из-за гриппа могут возникнуть нарушения в работе сердца.
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Может ли прививка от гриппа вызвать заболевание?
Обычно прививка обеспечивает защиту на 80-90%. Риск заражения гриппом после прививки остается, но существенно снижается, заверяют специалисты.
Ни одна вакцина не вызывает типичного заболевания.
После вакцинации в организм попадает ослабленный вирус или его части. Он не может вызвать заболевание, его задача — стимулировать организм к выработке антител. Они связываются с опасным вирусом и таким образом предотвращают инфицирование клетки и размножение вируса. Побочных эффектов быть не должно, уверяют разработчики вакцины, лишь покраснение в месте введения укола, допускается небольшая температура.
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Можно ли вакцинироваться во время беременности?
Роспотребнадзор с уверенностью заявляет: согласно приказу Минздрава, вакцинацию от гриппа беременным проводить можно. Данная категория женщин находится в зоне риска по неблагоприятному течению респираторных вирусных заболеваний. И грипп среди них лидирует.
Иммунитета, полученного от прививки во II и III триместрах беременности, хватит и ребенку в первые месяцы жизни.
Кстати, если кормящая женщина не прививалась и заболела гриппом, нельзя отлучать младенца от груди. Антитела из материнского молока передаются ребенку во время кормления. Поэтому малыш не заражается гриппом от больной матери во время кормления, сообщают в надзорном органе.
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Мнение владимирцев
«Призыв» поинтересовался у пользователей соцсетей из Владимирской области, собираются ли они делать прививки. Из 130 опрошенных только 25 признались, что планируют вакцинироваться от гриппа. 95 человек уверенно ответили «нет». Причем отказываются от укола даже те, кто тяжело переносил это заболевание. 10 участников опроса пока не решили, делать прививку от гриппа или нет.
- «До беременности я никогда не прививалась, но когда три года назад у нас в области прогремела эпидемия свиного гриппа, я очень испугалась. И теперь каждый год вакцинацию проходим мы с мужем и наш маленький сын».
- «Я болела гриппом. И это было очень страшно. Внезапно поднялась высокая температура, ломили кости, болело всё тело. Но я всё равно не прививаюсь, потому что знаю: раз в три года переболею в любом случае».
- «Два года назад у нас на работе организовали прививочную кампанию. В офис пришла медсестра. Половина коллектива привилось. Я был в их числе. Хотя последний раз лет 15 назад в школе вакцинировался. И что? После этой злосчастной прививки почти всю зиму болел. Не гриппом, но затяжной простудой. Такого раньше не было. Поэтому больше я не прививаюсь».
Прививаться или нет, решать только вам. Если же вы собираетесь пройти вакцинацию, поторопитесь, так как сроки ее ограничены. И, конечно, будьте здоровы!
Татьяна Данилова
Заглавное фото «Призыв»
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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