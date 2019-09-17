Вакцина для всех: где бесплатно привиться от гриппа

В начале сентября во Владимирской области началась масштабная кампания по иммунизации населения. Всем: от мала до велика — врачи рекомендуют сделать прививку от гриппа. В этом году и начале следующего, по информации Роспотребнадзора, планируется привить около 45% населения. А это более 600 тысяч человек. В первую очередь иммунизация организована для малышей (с шестимесячного возраста), школьников, студентов, призывников, работников медицинских, образовательных учреждений, транспорта, коммунальной сферы и пенсионеров старше 60 лет. По словам специалистов, вакцина должна обеспечить барьер на пути распространения инфекции и предотвратить развитие тяжелых осложнений, в том числе летальные случаи. Лучше всего прививаться в осенний период, за 2-3 недели до начала эпидемического сезона.

«Призыв» побеседовал с представителем регионального управления Роспотребнадзора Мариной Колтуновой и узнал, где во Владимире можно бесплатно привиться от гриппа. По её словам, иммунизация, как и в прошлые годы, происходит отечественными вакцинами. Но у них, как и у любого лекарственного препарата, есть противопоказания. Подробнее о них вы узнаете из нашего материала.