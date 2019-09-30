В центре Суздаля выкорчевали уникальную детскую площадку

В Суздале полностью демонтировали уникальную детскую площадку напротив Торговых рядов. Так начались работы по благоустройству центра города-музея. Около трёх лет лужайка с авторскими фигурами из дерева была излюбленным местом для прогулок местной ребятни и маленьких гостей. Площадка «обрастала» скульптурами, за ними ухаживали, покрывали лаком. Но в эти выходные туристы не обнаружили одну из изюминок Суздаля.

— Мы приехали с детьми в Суздаль специально, чтобы показать им эту красоту – деревянные, сказочные качели, былинные персонажи. У нас в городе таких нет. На фоне исторической площади они смотрелись очень гармонично. А теперь остались одни торговые точки. С детьми погулять особо и негде. Ведь не все захотят ходить на экскурсии по монастырям, — говорит жительница Владимира Наталья.

Все элементы детской деревянной площадки подлежат инвентаризации.

Специалисты оценят их состояние. По их словам, больше половины скульптур прогнили, потому что были установлены не на бетонные основания, а на землю. Если какие-то фигуры можно будет восстановить, возможно, они вернутся на улицы Суздаля.

— Эта площадка была установлена после Праздника топора. Она была временная. Конструкция начала загнивать. Сейчас она демонтирована в связи с проведением работ по «Зарядью», — пояснила ситуацию Татьяна Михайлова, начальник юридического отдела администрации города Суздаля. – Согласно проекту здесь будет проходить благоустройство сквера с установкой урн, лавочек, освещения.

Проект «Зарядье» должен быть реализован в этом году, заверяют в администрации Суздаля. Такие обязательства у чиновников стоят перед Минстроем. 50 миллионов рублей выделили городу-музею на благоустройство территории ещё в прошлом году. Ранее «Призыв» сообщал, что реализация проекта «Зарядье» была под угрозой срыва. Проект пришлось дорабатывать.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»