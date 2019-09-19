В поселке имени Кирова открылся обновленный дом культуры

Дом культуры в поселке имени Кирова Камешковского района является участником федерального проекта Всероссийской политической партии «Единая Россия» «Культура малой родины». Проект направлен на укрепление материально-технической базы домов культуры, создание условий для расширения репертуара театров и повышение качества предоставляемых населению услуг учреждениями культуры.

В текущем году помимо ДК в поселке имени Кирова поддержку федерального центра получили дома культуры в селах Второво и Давыдово Камешковского района, Илькинский культурно-досуговый центр Меленковского района и Дом культуры в поселке Балакирево Александровского района. Общий объём финансирования этих учреждений составил более 25 миллионов рублей. Продолжают участвовать в партийном проекте Александровский театр драмы и Владимирский областной театр кукол. На улучшение материально-технической базы и создание условий для расширения репертуара театрам выделено более 14 миллионов рублей.

Открытие обновленного Дома культуры в поселке имени Кирова стало знаковым событием в жизни села.

Сегодня в учреждении культуры работают 11 клубов. В них занимаются более 190 человек в возрасте от 5 до 70 лет. В доме культуры проходят массовые праздники, тематические мероприятия, мастер классы. Участники коллективов местного ДК с удовольствием выезжают в близлежащие населенные пункты с концертами. Двери дома культуры в поселке имени Кирова всегда открыты для гостей.

Особой популярностью у жителей Камешковского района пользуется музейная комната «Русская горница», где собраны экспонаты крестьянского быта.

В рамках проекта «Культура малой Родины» дому культуры в этом году было выделено более 1 миллиона 800 тысяч рублей. Эти средства были направлены на ремонт зрительного зала. В нем установили новые кресла, повесили занавес для сцены, смонтировали современное световое и звуковое оборудование. Также в здании ДК появилась система видеонаблюдения и пожарная сигнализация.

— Это большой подарок для всех жителей нашего поселка, — сказала директор ДК поселка имени Кирова Зоя Шаповалова. — Кроме этого к нам часто приезжают дети и взрослые из близлежащих населенных пунктов, мы тесно работаем со школами. Мы очень рады, что теперь наши жители и гости будут заниматься творчеством, интересно и с пользой проводить свободное время в современном уютном доме культуры. Благодаря участию в проекте мы сможем воплотить все наши идеи в жизнь, привлечь в наши любительские объединения и на мероприятия еще больше людей!

— Участие в проекте «Культура малой Родины» позволяет учреждениям культуры повысить качество предоставляемых услуг, внедрить новые формы работы с населением, разнообразить культурный досуг и расширить возможности для дополнительного образования подрастающего поколения, — отметила председатель общественного совета проекта «Культура малой родины», депутат Законодательного Собрания Владимирской области Лариса Гаврилова.

Елена Иванова

Фото автора