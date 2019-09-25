В полиции рассказали, кто отвечает за охрану школ

Школы должны охраняться чоповцами. За безопасность детей в образовательных учреждениях отвечает его руководство. В региональном УМВД «Призыву» так прокомментировали ситуацию со школьной охраной. Ещё бывший губернатор Светлана Орлова обещала наладить ее финансирование, чтобы снять это бремя с родителей. Но воз и ныне там.

Новый учебный год во владимирских школах начался с очередного сбора денег. Если на цветы ко Дню учителя и новогодние подарки детям мамы скидываются беспрекословно, то на охрану школы — скрипя сердцем. Как показывает статистика, тратиться отказывается чуть ли не половина родителей. В их числе даже представители родительских комитетов.

Стоимость услуг охранников в каждой школе своя.

Всё зависит от количества учащихся. В среднем за год с каждого родителя просят собрать от 500 до 1000 рублей. Если родители откажутся поголовно сдавать – школу будут закрывать почти как режимное учреждение. На вопрос «Призыва», могли бы сотрудники полиции предоставить свои кадры для охраны школ, в УМВД пояснили, что это не их сфера деятельности.

Валерий Саржин, заместитель начальника УМВД по Владимирской области:

В данной ситуации учебные заведения: школы, детсады, вузы – это проблема того ведомства, которое за них отвечает. Выделяются денежные средства, на антитеррористическую защищённость большая сумма выделяется правительством, администрацией области. И на охрану людей. Этим должны заниматься частные охранные предприятия.

Всё зависит от руководства, как они сработают. Но мы можем обеспечить только одно – усилить внимание, если что-то случилось. При проведении антитеррористических мероприятий, стихийных бедствий, ЧП техногенного, природного характера. Здесь мы по-любому обеспечим охрану.

В полиции напоминают, что в каждом садике и школе есть тревожная кнопка для вызова наряда Росгвардии. Вооруженная подмога должна приехать в течение 5 минут. Помимо этого, сотрудники полиции проводят ежедневное патрулирование в районах, где находятся образовательные учреждения. Поэтому сидеть на школьной вахте они точно не будут.

Ранее «Призыв» сообщал, что весной этого года МВД России предложило ввести в российских школах новую должность — замдиректора по безопасности.

Татьяна Данилова

Фото и видео «Призыва»