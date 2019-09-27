В полиции объяснили, почему до них невозможно дозвониться

Владимирцы не могут вызвать полицию. Дозвониться по номеру «02» удается далеко не всем. В региональном управлении МВД «Призыву» подтвердили, что к ним поступает много подобных жалоб. Куда же обращаться, если есть угроза жизни, вы стали свидетелем противоправного деяния и т.п.? В полиции напоминают, что набирать 02 можно только с городских телефонов, а с мобильных – уже 102. А если здесь не берут трубку, нужно звонить диспетчеру в областной центр спасения по номеру 112. Правда, оперативный приезд наряда и в этом случае не обещают.

— Однажды в 11 вечера мне выламывал дверь в квартиру неизвестный пьяный мужчина. Я была одна с ребёнком, — подчёркивает жительница Владимира Кристина. — На уговоры уйти он не реагировал, пришлось позвонить в 112. Там приняли жалобу, но действия дальнейшего не последовало. Приехали только после третьего звонка, больше полуторачасов прошло. Полицейские вывели на улицу неадеквата.

— У меня случился конфликт с сожителем, он начал меня избивать и пытался вырвать телефон, — вспоминает жительница Владимира Анна. — Я закрылась в комнате на замок и, пока он выламывал дверь, начала звонить в полицию по 02. Там не брали трубку. Я вспомнила про 112. Звоню, кричу, что меня убивают, потому что реально было страшно за свою жизнь. Мне ответили, что машины на выезде. Надо ждать. В итоге полиция приехала через два часа. Сожителя уже и след простыл. Если бы подобное произошло на Западе, мне рассказывала знакомая, которая там живёт, полиция приехала бы за 5 минут. Там к домашнему насилию относятся более серьёзно и защищают права женщин и детей.

Служба «02» находится при УВД по городу Владимира.

Здесь сидят операторы, которые принимают звонки. Их всего двое, поясняют в полиции. В сутки от владимирцев на этот номер поступает около 300 вызовов. В реальности их больше, часть принимают диспетчеры службы «112».

Валерий Саржин, заместитель начальника УМВД по Владимирской области:

Знаем нашу проблему. Сейчас идёт модернизация, в том числе в службе «112», где более активно будем задействовать с администрацией области этих операторов. Часть информации они будут брать на себя и уже передавать, если гражданин не дозвонился в «02».

К нам приходят замечания, жалобы о том, что звонил, не дозвонился. Но все тяжкие преступления, корыстно-насильственные, всё это регистрируется. Всё это уходит в работу и принимается решение в рамках закона.

Выходит, что с фиксацией преступления проблем нет, а вот с оперативным предотвращением работа не отлажена. Люди даже у себя дома беззащитны. Но за деньги приезд правоохранителей можно ускорить. Для этого необходимо обратиться во вневедомственную охрану города Владимира и установить у себя в квартире тревожную кнопку. Стоимость услуги в районе 10 тысяч рублей, плюс ежемесячная оплата около 240 рублей. В таком случае охрана обещает приехать за считанные минуты. Но далеко не каждому человеку такая безопасность по карману.

Ранее «Призыв» сообщал, кто, по мнению полицейских, должен охранять школы.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»