В пойму Клязьмы выбросили сотню автомобильных шин

Одно из самых красивых мест Владимира завалили мусором. В пойме Клязьмы появилась сотни автомобильных шин. Кто и зачем их выбросил, большой вопрос. Но часть покрышек имеют цветную раскраску и выглядят так, словно еще недавно служили украшением городских дворов. Не исключено, что резину использовали в качестве цветников или элементов детских площадок. В нынешнем году такие покрышки активно демонтировали.

Размещать шины на дворовой территории запрещено федеральным законодательством. Аналогичные правила закреплены и в городских правилах благоустройства. Нарушителям грозит штраф. Борьбу с покрышками вменили в обязанности управляющих компаний. Власти вдруг вспомнили, что резина в земле наносит вред экологии. О готовящейся «антирезиновой» операции «Призыв» сообщил в апреле.

По уму, отработанные части автомобилей нужно не только выкорчевать из земли, но и отправить на переработку. В области есть предприятие, перерабатывающее шины в резиновую крошку для дальнейшего использования в производстве химической продукции. От управляющих организаций покрышки принимаются бесплатно.

Вот только не все, видимо, решили проявить сознательность.

Можно предположить, что сотни отработанных шин просто свезли в пойму Клязьмы и выбросили. Не остановил нарушителей и аншлаг, предупреждающий о штрафе в 50 тысяч рублей. Он установлен недалеко от мотостадиона прямо на дороге.

Свалку в пойме Клязьме уже посетил главный эколог города Владимира Сергей Сухопаров. Он искренне удивился появлению покрышек на стадионе. Бывшие клумбы он в них, кажется, не признал. Но свалку обещал убрать.

— Мы в понедельник проинформируем о мусоре администрацию Октябрьского района. Она обязательно примет меры и наведет порядок, — сказал начальник городского отдела по охране окружающей среды. — Кроме того, в сентябре и октябре мы организуем несколько субботников и будем убирать несанкционированные свалки по всему городу.

Отдельный вопрос, ответит ли кто за выброшенные покрышки. И есть ли способ у городских властей установить нарушителей. Одно дело убрать резину, совсем другое — найти виноватых, чтобы наказать рублём. Этот процесс, судя по всему, может затянуться.

Ранее «Призыв» сообщал, что в пойме Клязьме обнаружили пакеты с мусором. Есть предположение, что кто-то организовал субботник на своей территории, но напоросятничал на природе рядом с рекой.

Полина Тарбеева

Фото и видео «Призыва»