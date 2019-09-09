В подшефных школах установили новые окна

К началу нового учебного года сразу четыре образовательных учреждения Владимира получили новые окна. Старые деревянные конструкции были заменены на современные стеклопакеты в школах № 11, 15, 25 города Владимира.

А в музыкальном зале детского садика № 120 в микрорайоне Коммунар появилась новая межкомнатная дверь.

Ремонтные работы были проведены в рамках программы депутата Госдумы, председателя общественной организации «Милосердие и порядок» Григория Викторовича Аникеева по поддержке подшефных школ и детских садов.

— Нашим окнам было почти 40 лет. Причем уже было невозможно их открыть, проветрить, вымыть. Теперь это светлые, яркие окна. Наш спортивный зал просто преобразился! Мы, конечно, этому очень рады, — отмечает Татьяна Ковалькова, директор школы № 11 им. М.Ф. Мануйловой г. Владимира.

Программа реализуется депутатом с 2008 года. За 11 лет помощь получили более 80 образовательных учреждений региона.

Наталия Родина

Фото предоставлены общественной организацией «Милосердие и порядок»