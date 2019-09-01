В музыкальном квартале запустили корабль

Во Владимире открылся новый сквер с детскими площадками и аллеями для спокойных прогулок. Ещё один детский корабль с горками, качелями и верёвочными лестницами построили на Чайковского. В первый же день после торжественной церемонии запуска, который был приурочен к празднованию 1029-летия Владимира, его посетили несколько сотен жителей музыкального квартала. Детвора с улиц Даргомыжского, Бородина, Балакирева, Алябьева, Сурикова опробовала все игровые элементы новой просторной детской площадки.



Сквер разделен на две зоны. В «музыкальной», доминантой которой стал памятник композитору Петру Ильичу Чайковскому, выложена декоративная плитка. Сам памятник выделен мощением в виде клавиш рояля. Разбиты цветники и клумбы, засеяны газоны, установлены 57 уличных светильников и 36 лавочек. Посажены парковые деревья-крупномеры и 250 кустарников.



В «детской» зоне, отделённой от основной части сквера улицей Бобкова, появилось современное плиточное покрытие, разбиты газоны, установлено ограждение. Дети, даже увлекшись игрой, не смогут попасть на проезжую часть. Здесь также смонтирована спортивная площадка «воркаут», аттракционы, фонари освещения, лавочки. Горизонтальные поверхности детского и спортивного городков покрыты травмобезопасной резиной, каждая деталь игрового и спортивного комплексов имеет сертификат безопасности, включая лакокрасочное покрытие конструктивных элементов.

В ближайшее время во Владимире также откроется второй сквер, благоустройство которого проводилось на бюджетные деньги, в том числе федеральные. О нём «Призыв писал здесь.

Анна Тумановская

Фото администрации Владимира