В Ковровском районе построили крепость

Три рубленые башни, частокол, ворота. Деревянная крепость, сделанная по образцу тех, что были в средневековье на Руси, появилась в Ковровском районе. Необычная площадка появилась в «Музее двух генералов» села Павловское. Экспозиция внутри крепости, в том числе многочисленные реплики средневекового холодного оружия, отражают историю волости Пожар — её центром как раз было село Павловское, принадлежавшее князьям Пожарским.

Крепость и экспозиция были созданы по проекту сотрудников музея при поддержке регионального бюджета, местного сельского муниципального образования и, прежде всего, павловского сельхозпредприятия «Муравия». В крепости-остроге князей Пожарских будут проходить различные музейно-образовательные программы, в том числе интерактивные мероприятия с элементами военно-исторической реконструкции. Открыли крепость торжественно. Все участники праздничного торжества смогли узнать историю волости Пожар, посетив экспозицию «Самый знаменитый Пожар России» в главной башне крепости-острога.

Полный комплект доспехов и вооружения русского ратника превышает 50 кг.

Каждый желающий мог ощутить себя русским витязем средневековья, примерив тяжеленную кольчугу и тоже весьма увесистый шлем, взять в руки меч, копье или боевой топор, продемонстрировать свою меткость в стрельбе из лука, сделать памятные фото в снаряжениях русского средневекового воина, опробовать свою сноровку в верховой езде. Прочитать о том, как и кто изготавливал реплики средневекового холодного оружия для музея «Усадьба двух генералов», можно здесь.

Справка. Как установили изыскания историков, селение Павловское в XV столетии являлось одним из центров волости Пожар Стародубского княжества, которую герой Куликовской битвы 1380 года князь Андрей Федорович Стародубский выделил в качестве удела своему старшему сыну Василию. Потомки Василия Андреевича по наименованию своего владения стали именоваться князьями Пожарскими. Род князей Пожарских получил особую известность в отечественной истории благодаря прямому потомку Василия — боярину и воеводе князю Дмитрию Михайловичу Пожарскому, наряду с Кузьмой Мининым лидеру второго ополчения, освободившего Москву от поляков в пору Великой Смуты.

Николай Фролов

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