В Дворянском собрании призывали свергнуть царя и устроили казино

Дом № 33 по Большой Московской. Сегодня многие знают его как Дом офицеров. А в XIX веке сюда подъезжали дорогие экипажи, здесь шумели балы, на которых собирался цвет владимирского общества.

В 1821 году владимирское дворянство решило обзавестись собственным зданием для собраний. Выбор пал на дом в центре города, построенный некогда купцом Гордеевым, который к той поре уже разорился. И вот здание – уже изрядно потрёпанное – ушло с молотка. Впоследствии его отремонтировали и обустроили с такой для Владимира роскошью, что в местное Дворянское собрание не стыдно было пригласить и самого царя. В строительство вложились все здешние дворяне.

В конце XIX века здесь устраивали роскошные балы и ставили спектакли. Работал мужской клуб и проходили заседания местных аристократов. Были библиотека и музейные экспозиции. И, кстати, в этом доме действительно принимали высочайших особ.

По иронии, именно здесь, в дворянском гнезде, впервые во Владимире 17 октября 1905 года прозвучал открытый призыв к свержению самодержавия. Вольнодумцем оказался студент по имени Павел Иванович Лебедев-Полянский.

За первой революцией последовала вторая. И судьба Дворянского собрания была вполне предсказуема. В разные годы здесь был и рабочий клуб, и клуб железнодорожников.

Привычным для нынешнего поколения владимирцев Домом офицеров дом № 33 по Большой Московской стал в 1947 году.

В 80-е годы зимними вечерами молодёжь любила ходить сюда на дискотеку. За рубль двадцать. А уж 90-е принесли сюда казино, ночные клубы и коммерцию. Сейчас горожане привыкают к новому статусу и названию этого дома – Центр культуры и искусства на Соборной.

Олег Беспалов

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