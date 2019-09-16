В больнице Оргтруда пройдёт прокурорская проверка

Коллективное обращение в прокуратуру намерены направить депутаты владимирского горсовета. Они просят провести проверку больницы в микрорайоне Оргтруд. Оттуда, говорят народные избранники, постоянно поступают жалобы местных жителей. В пресс-службе облпрокуратуры «Призыву» сообщили, что плановая проверка медучреждения пройдёт в ближайшее время. Но если депутаты пришлют официальную бумагу — хуже не будет.

Страсти по медицине в Оргтруде начались минувшим летом.

Там «оптимизировали» пункт скорой помощи при местной больнице. Жители полагали, что такая же судьба ждёт и саму больницу №7. Прошли три митинга, два месяца оргтрудовцы стояли в одиночных пикетах. Позиция облздрава осталась прежней: медучреждение формально оставят, но по присоединят к больнице №5 и ОДКБ, а также к «Стоматологической поликлинике №3». Этой реформой недовольны все — и жители Оргтруда, и пациенты Доброго.

Оксана Свиридова, жительница Оргтруда:

Этот план подразумевает деление нашей больницы на четыре части. На выдел подразделений, и отдачу его разным лечебным учреждениям города Владимира. И потом все эти четыре учреждения должны сосуществовать в одном здании.

Когда мы вникли в этот вопрос, изучили, как это будет, мы поняли, что это вообще не реально. Чтобы этот механизм заработал в одном лечебном учреждении, это надо столько усилий приложить! Это надо создать подразделение в департаменте здравоохранения, которое будет заниматься только больницей №7.

Если будущее больницы пока под вопросом, то «прелести» оптимизации «скорой» оргтрудовцы уже испытали на себе. Если весной неотложка приезжала на дом к пациенту в течение 20 минут, то теперь визита фельдшера приходится ожидать до полутора и более часов. Оксана Свиридова обратилась в высокие инстанции с жалобой на то, доступность службы «03» снизилась. Ответы повторяют версию департамента здравоохранения: «Территориально подразделение скорой медицинской помощи будет сохранено на базе больницы мкр. Оргтруд». Может, на бумаге оно и сохранено. А в жизни карет скорой помощи у больницы никто не видит.

— Как не было круглосуточной помощи, так и нет, — сообщили оргтрудовцы депутатам горсовета во время заседания профильного комитета. — Никакой машины рядом с больницей не стоит. Мы контролируем всё это, снимаем видео, приходим и упираемся в закрытую дверь.

На запросы владимирских депутатов в «Белый дом» по поводу медицины в Оргтруде никакой конкретики не поступает.

Из администрации области отвечают, что, мол, тамошнюю больницу поддержат в рамках нацпроекта. Каким образом, не сообщается. Правда, в одном из ответов фигурирует фраза о том, что строить там новое медучреждение – целесообразней, чем ремонтировать старое.

Дмитрий Осипов, депутат Совета народных депутатов г. Владимира:

Сроки строительства. Там обозначены 2019-2024 год. Стоимость проекта, когда он будет реализовываться в 2019-2020 году, неизвестна. Конкретики вообще нет.

Вот жители спросят нас, депутатов, в каком году это всё будет сделано? А мы даже не сможем ответить. А сколько это будет стоить, бюджет?

Мы должны посмотреть этот проект, предоставить его жителям. В ответе стоят просто общие слова, которые не предполагают реализацию.

По информации, полученной «Призывом» от главврача больницы в Оргтруде Петра Бушуева, речь о ремонте всё же идёт. Правда, частичном.

— В этом году в больнице должен пройти ремонт элементов здания, в том числе кровли. Закупается и оборудование – в частности, электрокардиограф новый, многоканальный. Написан запрос в департамент на замену физиотерапевтического оборудования в кабинет, — сообщил главврач.

Руководство больницы № 7 уверяет, что особых проблем с осуществлением своей деятельности нет. Даже с кадрами почти порядок. На работу взяли двух врачей-терапевтов. Насколько оптимизм руководителя соответствует реальной картине дел, возможно, покажет прокурорская проверка. «Призыв» будет следить за развитием событий.

Татьяна Данилова

Фото «Призыв»