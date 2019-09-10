Установку детских площадок во дворах перенесли на осень

Благоустройство дворовых территорий во Владимире никак не завершится. Осталось установить только детские и спортивные площадки. Но с их поставкой возникли сложности. У управляющих компаний не оказалось «живых» денег на покупку. И теперь игровое оборудование, которое должно быть предельно безопасным для детей, будут устанавливать осенью.

Впервые в этом году изменился порядок благоустройства дворов за бюджетный счет. Мэрия отвечает только за асфальтирование дорог и тротуаров во дворах, а ответственность за детские площадки переложили на управляющие компании. Деньги из бюджета перечислят только после завершения работ и их одобрения управлением ЖКХ.

— В эти выходные мы поставили детскую площадку на Белоконской, 12. Появились горки, качалка, качели, балансир. Еще по двум адресам, которые попали в программу формирования современной городской среды, ждем поставки оборудования, — пояснили «Призыву» в управляющей компании «ЖРЭП № 8».

В этом году деньги из бюджета выделены на благоустройство 20 дворов Владимира.

Повторяется прошлогодняя ситуация, когда основные работы по благоустройству дворов проводились осенью. Причем с погодой подрядчикам не так повезло, как сейчас. Были дожди и заморозки. В итоге кривые поребрики, заборчики, крепления на детских качелях пришлось переделывать.

Поскольку с детскими и спортивными площадками возникает столько сложностей как по установке, так и дальнейшей эксплуатации, собственники жилых домов стали отказываться от всего лишнего.

— У нас два дома в программе — Комиссарова, 37а, и Добросельская, 177. Собственники сказали, что им не нужны площадки, чтобы не было много лишнего народа, чтобы не было мусора и шума. Только асфальт на дороге и тротуарах — и все, — рассказали в управляющей компании «МУП «ЖРЭП».

Как «Призыв» сообщал ранее, собственники жилья сразу же после ремонта дороги загородили проезд. Несмотря на то, что работы выполнялись на бюджетные деньги, жильцы не хотят «чужих» на своей территории.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»